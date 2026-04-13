Unitree H1: il robot umanoide vicino al record mondiale dei 100 metri

Il robot umanoide H1 di Unitree Robotics ha raggiunto una velocità di 10,1 m/s durante un test su pista nei 100 metri piani. Un livello di prestazioni che avvicina la macchina ai migliori sprinter internazionali e al record mondiale di 10,44 m/s

La robotica umanoide compie un nuovo passo avanti sul fronte delle prestazioni dinamiche. Unitree Robotics ha pubblicato un video in cui il proprio robot H1 registra una velocità massima di 10,1 metri al secondo durante un test su pista di atletica, un dato che avvicina concretamente queste macchine ai livelli degli atleti professionisti.

Il test evidenzia un progresso rilevante sotto il profilo dell'integrazione tra controllo motorio, percezione e attuazione. Il sistema di misurazione segnala possibili margini di errore, ma il risultato resta significativo e indica una direzione chiara nello sviluppo della robotica avanzata.

10m/s!! Unitree Breaks the World Record Again😊

With the physique of an ordinary person, running at a world champions speed!

Leg length: 0.4+0.4=0.8m, body weight: approx. 62kg!

H1: Give me one more chance, give the world one more honor! pic.twitter.com/Fk4Zo9zKit — Unitree (@UnitreeRobotics) April 11, 2026

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, H1 presenta una lunghezza combinata di coscia e polpaccio pari a 80 centimetri e un peso complessivo di circa 62 chilogrammi. Parametri che si collocano nella stessa fascia di un essere umano medio e che consentono un confronto diretto in termini biomeccanici. L'obiettivo dichiarato consiste nel replicare non solo la forma, ma anche le prestazioni del corpo umano.

Il dato sulla velocità assume maggiore rilevanza se confrontato con il record mondiale dei 100 metri, stabilito nel 2009 con una media di circa 10,44 metri al secondo. Il margine si riduce e alimenta le previsioni secondo cui i robot umanoidi potrebbero scendere sotto la soglia dei 10 secondi già entro la metà del 2026.

La corsa rappresenta uno dei principali banchi di prova per il settore. Le competizioni dedicate, come i giochi mondiali di robot umanoidi, mostrano un miglioramento costante. Nel 2025, il robot Tien Kung Ultra ha completato i 100 metri in 21,50 secondi, mentre nella mezza maratona ha registrato un tempo di circa 2 ore e 40 minuti.

Nel frattempo, altri produttori hanno intensificato lo sviluppo: MirrorMe ha svelato il modello Bolt, alto 175 centimetri e con un peso di 75 chilogrammi, capace di raggiungere velocità di picco pari a 10 metri al secondo.

L'interesse per queste tecnologie cresce anche tra il pubblico. Il video del test ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, con commenti che si concentrano soprattutto sulla fluidità dei movimenti e sulla maturità dello stack di controllo. La capacità di coordinare percezione, pianificazione e movimento rappresenta oggi il vero fattore differenziante.

Certo, nel video di Unitree è possibile notare un evidente cambio di corsia, pratica non consentita nelle competizioni ufficiali e che evidenzia ancora una certa immaturità del movimento. Tuttavia, gli analisti prevedono gare più combattute, con più robot in pista contemporaneamente e prestazioni sempre più vicine a quelle umane già entro la metà del 2026.

In questo scenario, la velocità non costituisce solo un parametro spettacolare, ma un indicatore diretto dello stato di avanzamento nella robotica. I risultati ottenuti da H1 mostrano chiaramente che il divario tra macchina e atleta si sta riducendo, con implicazioni che vanno oltre l'ambito sportivo e coinvolgono applicazioni industriali, logistiche e di assistenza.