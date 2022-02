Una tempesta geomagnetica ha fritto 40 nuovi satelliti Starlink di SpaceX: bruceranno nell'atmosfera

Una tempesta geomagnetica ha colpito una quarantina di nuovi satelliti Starlink rendendoli del tutto inutilizzabili. I satelliti non sono riusciti a posizionarsi nell'orbita prestabilita e per questo SpaceX ha avviato le manovre per farli deorbitare: stanno rientrando nell'atmosfera terrestre, dove bruceranno completamente senza comportare problemi per altri satelliti, cose e persone.

I satelliti in questo fanno parte di un gruppo di 49 lanciati giovedì alle 19:13 del 3 febbraio, portati in orbita da un razzo Falcon 9 partito dal Launch Complex 39A (LC-39A) del Kennedy Space Center in Florida. Il secondo stadio del Falcon 9 ha portato i satelliti nell'orbita terrestre bassa come stabilito, con un perigeo di circa 210 chilometri sopra la Terra. I satelliti sono entrati correttamente nella modalità di volo controllato.

"Schieriamo i satelliti in queste orbite inferiori in modo che, nel rarissimo caso un satellite non superi i controlli iniziali, venga deorbitato dalla resistenza atmosferica. Sebbene la bassa quota di spiegamento richieda satelliti più evoluti con un costo considerevole per noi, è la cosa giusta da fare per mantenere un ambiente spaziale sostenibile", sottolinea SpaceX.

Purtroppo, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e la tempesta geomagnetica che ha raggiunto il nostro Pianeta è stata di un'entità tale da causare danni irreparabili. "Queste tempeste provocano il riscaldamento dell'atmosfera e l'aumento della densità atmosferica alle nostre basse altitudini di spiegamento", si legge in una nota di SpaceX.

"Il GPS di bordo ci suggerisce che la velocità di escalation e la gravità della tempesta hanno causato un aumento della resistenza atmosferica fino al 50% in più rispetto ai lanci precedenti. Il team di Starlink ha messo i satelliti in una modalità sicura in cui sarebbero volati di taglio (come un foglio di carta) per ridurre al minimo la resistenza e ripararsi dalla tempesta in modo efficace".

L'analisi preliminare ha tuttavia evidenziato come l'aumento della resistenza alle basse quote abbia "impedito ai satelliti di lasciare la modalità provvisoria" per iniziare le manovre di posizionamento nell'orbita e "fino a 40 satelliti rientreranno o sono già rientrati nell'atmosfera terrestre".

SpaceX ha recentemente superato i 2000 satelliti lanciati dall'inizio del programma Starlink, anche se non tutti sono operativi o ancora in orbita. La costellazione dovrebbe raggiungere dimensioni ben maggiori e questo è un tema molto caldo tra gli astronomi che temono di non poter analizzare il cosmo a causa dell'inquinamento luminoso di queste costellazioni, non solo molto riflettenti ma colpevoli di lasciare scie luminose sulle foto da analizzare.