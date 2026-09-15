Una RTX 3090 e nessuna riga di codice: Qwen3.8-27B crea uno sparatutto zombie in cinque ore

L'utente di Reddit EcstaticDentist dichiara di aver realizzato uno sparatutto in prima persona a tema zombie in circa cinque ore, appoggiandosi soltanto a un modello linguistico eseguito sul proprio computer. Il modello indicato è Qwen3.8-27B nella variante quantizzata a 4 bit Q4KM, fatta girare su un PC da gioco con una RTX 3090. Nessuna connessione a un servizio remoto e nessun consumo a pagamento di token: secondo il racconto, l'intero lavoro è rimasto in locale.

Il file del modello quantizzato pesa circa 16,8GB e chiede in tutto 32GB di memoria fra RAM e VRAM. La versione non quantizzata dello stesso modello ne richiede fra 55 e 60GB per girare a prestazioni decenti, una soglia fuori portata per una singola RTX 3090. La quantizzazione a 4 bit non è quindi una preferenza dell'autore, ma l'unica strada compatibile con quella scheda.

L'autore descrive un lavoro condotto con due harness di coding agentico configurati in modo diverso, distribuito su più sessioni iterative e senza scrivere codice a mano. Il primo passaggio ha prodotto codice pieno di errori, e collisioni del giocatore, controlli di movimento e illuminazione hanno funzionato solo dopo i passaggi successivi. Il numero complessivo delle sessioni non è precisato.

Il risultato finito pesa 190MB e comprende ambienti 3D interattivi percorribili in prima persona. La resa visiva resta molto lontana dalle produzioni attuali, e il peso del pacchetto è coerente con un progetto di piccolissima scala. Su quale motore poggi il gioco non risulta alcuna indicazione.

Nessuna verifica indipendente risulta al momento: i tempi, l'anteprima diffusa e la ricostruzione del metodo vengono dall'autore stesso. Il materiale disponibile non comprende il codice sorgente né i prompt usati, che permetterebbero di stimare quanto pesi la guida umana nelle sessioni di correzione. Sulle cinque ore, in particolare, non c'è modo di distinguere il tempo di generazione da quello speso per le iterazioni di ottimizzazione prima di arrivare ad una versione giocabile. L'utente ha dichiarato di voler prossimamente condividere il progetto su GitHub.