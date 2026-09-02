Una mano robotica afferra un uovo crudo grazie a una resina che non si poteva stampare

Il compromesso fra viscosità e allungamento blocca la stampa 3D dei materiali elastici. Un gruppo coreano ha addestrato il modello anche sulle formulazioni non stampabili: 33 provini, quattro acrilati, 2500 mPa·s e oltre il 600% di allungamento.

Un gruppo di ricerca coreano ha affidato a un modello di machine learning la scelta di una resina fotopolimerizzabile capace di allungarsi oltre sei volte prima di rompersi, restando abbastanza fluida da poter essere stampata. Nature Communications ha pubblicato il lavoro, che riguarda la stampa 3D DLP, la tecnica che solidifica una vasca di resina liquida proiettandoci sopra motivi luminosi strato dopo strato. La formulazione indicata dal modello misura una viscosità di circa 2500 mPa·s e un allungamento a rottura superiore al 600%, due numeri che nelle resine commerciali non stanno quasi mai insieme.

Il gruppo ha stampato con quella resina attuatori pneumatici, strutture cave che, messe in pressione, si gonfiano e si arricciano assumendo la curvatura di un dito. Montati insieme formano una mano robotica soffice che adatta la presa all'oggetto, dal mouse al cartone delle uova, dalla bottiglia di vetro scivolosa all'uovo crudo tenuto senza incrinare il guscio. La stessa mano solleva una bottiglia d'acqua da un litro senza perderla, e i componenti stampati hanno retto le prove di durata.

Il vincolo che tiene fuori le resine elastiche

Le resine commerciali per DLP nascono tarate sulla macchina, non sul materiale: viscosità sotto i 5000 mPa·s, indurimento rapido, profondità di cura sufficiente. Chi vuole prestazioni meccaniche alte deve ricorrere a oligomeri ad alto peso molecolare o ricchi di legami a idrogeno, come i poliuretano acrilati, che portano la viscosità ben oltre quella soglia. Esistono sistemi di questo tipo che superano l'800% di allungamento, e proprio per la loro densità restano fuori dalla finestra di lavoro delle stampanti.

Per riportare il liquido nella finestra di lavoro si aggiungono diluenti reattivi, che hanno però il rovescio della medaglia di indebolire la rete polimerica. La densità di reticolazione cala, il pezzo finito diventa fragile e le proprietà di allungamento e tenacità scendono sotto le soglie desiderate. Lo sviluppo delle resine è andato avanti per tentativi, provando combinazioni di oligomeri e monomeri fino a centrare insieme stampabilità e prestazioni, con un limite pratico non aggirabile: una formulazione troppo viscosa o troppo lenta a indurire non si può valutare stampandola, quindi non entra nemmeno nei dati.

Trentatré formulazioni, quattro componenti

Per valutare anche le miscele non stampabili il gruppo, che riunisce KAIST, KIST e SEOULTECH, le ha fatte indurire in stampi di piccolo volume invece che in stampante. La caratterizzazione si stacca così dai vincoli del processo, e nel dataset entrano anche le composizioni deliberatamente troppo viscose. Le formulazioni caratterizzate sono 33, scelte per coprire regimi meccanici distinti anziché sparpagliarsi a caso nello spazio delle composizioni: campioni rigidi e fragili con modulo intorno a 0,8 GPa e rottura sotto il 5%, campioni a deformazione plastica dominante, campioni morbidi ed estensibili sopra il 400% di allungamento.

I componenti in gioco sono quattro acrilati: l'oligomero uretanico PUDA, l'isobornil acrilato (IBOA), il 2-etilesil metacrilato (EHMA) e l'acido metacrilico (MAA). Su questi dati sono stati addestrati quattro modelli separati, uno per ciascuna proprietà da prevedere: viscosità, modulo elastico, allungamento a rottura e t100, cioè il tempo di esposizione necessario a indurire uno spessore di 100 micrometri. Lo strumento non è una rete neurale ma una support vector regression con kernel a base radiale, valutata con validazione incrociata a cinque partizioni, scelta coerente con un dataset di poche decine di punti.

La formulazione raccomandata dal modello mette PUDA, IBOA, EHMA e MAA in rapporto 50:30:16:4 in peso, e sta dentro entrambi i vincoli: viscosità stampabile e allungamento oltre il 600%. Le analisi termomeccaniche descrivono una rete polimerica omogenea e una stabilità migliore. Il modello ha potuto imparare dove passa il confine della stampabilità invece di estrapolarlo dai soli casi riusciti.

Gli autori presentano il percorso come uno schema riusabile più che come una singola ricetta, valido ogni volta che una formulazione va progettata contro vincoli di processo espliciti. "Ci aspettiamo che venga usata per sviluppare più rapidamente materiali per la stampa 3D con le prestazioni richieste in diversi campi, dai robot soffici ai dispositivi indossabili fino ai dispositivi medici su misura", spiega Seungchul Lee, fra gli autori del lavoro. Quanto al risparmio di lavoro sperimentale, il metro è quello dichiarato nel paper: 33 formulazioni caratterizzate, contro uno screening esaustivo dello spazio composizionale che gli stessi autori considerano impraticabile.