Una giornata di Claude Code consuma più di due frigoriferi: 11 kWh nel giorno di punta

Zeke Hausfather ha misurato otto settimane di uso reale di Claude Code: 1.138 prompt hanno generato 14.000 chiamate al modello e 3,2 miliardi di token, per una stima di 170 kWh. Il 96% è l'agente che rilegge il proprio contesto

Il climatologo Zeke Hausfather ha passato otto settimane a contare i token consumati dalle sue sessioni Claude Code, riscontrando un risultato complessivo di circa 150 wattora (Wh) per ogni prompt digitato, con un intervallo fra 60 e 290. Sono all'incirca 600 volte l'energia di una domanda mediana a un chatbot, in un intervallo tra 250 e 1.200 volte a seconda dei metodi usati per le stime. Il totale delle otto settimane si colloca intorno ai 170 kWh di elettricità di data center, fra un minimo di 70 e un massimo di 330 a seconda delle assunzioni.

Google ha calcolato nel 2025 che un prompt testuale mediano di Gemini consuma 0,24 Wh, meno che guardare nove secondi di televisione. Sam Altman ha indicato 0,34 Wh per una query media a ChatGPT, ed Epoch AI è arrivata a cifre simili. Su quei valori un singolo prompt vale circa un centocinquantamillesimo delle emissioni giornaliere di un americano medio, e Hausfather riconosce che quei numeri sono sostanzialmente corretti. Descrivono però un uso dell'IA che non è più quello prevalente fra chi scrive software o fa ricerca, dove gli agenti pianificano, scrivono codice, lo eseguono, ne leggono i risultati e iterano da soli.

Claude Code conserva in locale la trascrizione completa di ogni sessione, con i conteggi di token che l'API restituisce per ciascuna chiamata al modello. Hausfather ha quindi lavorato su dati propri invece di estrapolarli da benchmark pubblicati: l'unico passaggio che richiede assunzioni è la conversione da token a energia. I 1.138 prompt digitati hanno prodotto poco più di 14.000 chiamate distinte al modello, dodici per prompt, e ogni prompt ha consumato in media 2,9 milioni di token. Uno scambio in chat via browser, senza ragionamento né ricerche sul web, ne usa circa mille.

Dove finiscono i 3,2 miliardi di token

Il testo che l'utente vede, cioè l'output del modello, pesa lo 0,4% dei token processati. Il 96% sono letture dalla cache: a ogni passo, quando esegue un comando, legge un file o chiama uno strumento, l'agente ri-processa l'intero contesto accumulato, e i passi sono stati quattordicimila. La distinzione conta moltissimo per la stima energetica, perché rileggere un token già in cache costa assai meno che processarne uno nuovo. Le aziende del settore fanno pagare le letture dalla cache circa il 10% del prezzo pieno, rapporto che Hausfather adotta come assunzione centrale, tenendo l'1% e il 25% come estremi.

Nessuno fuori dai laboratori conosce l'energia reale per token di un modello di frontiera: Anthropic non ha pubblicato alcuna cifra per prompt o per token, e lo studio di Watershed indica questa lacuna come il buco di dati più grande del settore. Hausfather ha allora fatto passare i propri conteggi attraverso tre metodologie pubblicate indipendenti: i fattori per fascia di attività di Watershed (ne parliamo più sotto), i fattori per token che Simon Couch ricava dal lavoro di Epoch AI e i coefficienti inferiti dai prezzi dello strumento claude-carbon. Tutte e tre restituiscono un valore compreso fra 70 e 330 kWh sulle otto settimane, con un'incertezza di circa un fattore due in entrambe le direzioni. Contare gli stessi 1.138 prompt alle tariffe pubblicate per le chat avrebbe dato 0,3 kWh.

Due frigoriferi al giorno

La sessione mediana di Claude Code si colloca intorno a 0,6 kWh, cinquanta volte l'energia necessaria a caricare un telefono, e sta al limite superiore della stima generica che Watershed dà per l'uso agentico. La giornata media arriva a 3,0 kWh, con un intervallo fra 1,2 e 5,9: più di quanto consumino due frigoriferi accesi tutto il giorno. Il giorno più pesante è stato di 11 kWh, con più agenti in parallelo impegnati su una grossa analisi geospaziale, oltre un terzo del consumo elettrico giornaliero di un'abitazione americana media. Dentro la stessa categoria dell'uso agentico, insomma, la complessità del compito e il numero di sotto-agenti attivi contemporaneamente spostano il risultato in modo significativo.

Le cifre sono più alte di altre stime pubblicate sull'uso agentico. Couch ha calcolato una sessione mediana di Claude Code da 41 Wh, con 24 chiamate al modello e 592mila token; il calcolatore che Andy Masley ha pubblicato a giugno 2026 attribuisce 459 Wh a una sessione da 100mila token con Claude Opus; Hannah Ritchie, ipotizzando un utente pesante da 24 richieste agentiche al giorno, era arrivata a 2,4 kWh giornalieri. La sessione mediana misurata qui vale invece 600 Wh, con oltre cento chiamate e una decina di milioni di token, e la giornata 3,0 kWh contro i 2,4 dello scenario ipotetico. Le stime non si contraddicono, semplicemente si basano su assunzioni d'uso diverse, e ingegneri del software, ricercatori e analisti di dati stanno parecchio in fondo alla coda della distribuzione.

Proiettando le otto settimane su un anno intero si arriva a circa 1,1 MWh di elettricità di data center, con un intervallo fra 0,4 e 2,2, cioè un decimo di quanto consuma una famiglia americana media. Applicando l'intensità media della rete statunitense, sono 370 kg di CO2 equivalente all'anno, fra 150 e 730. Il totale vale l'8% delle emissioni annue di un'auto a benzina tipica e circa il 2% delle 18 tonnellate del bilancio complessivo di un americano medio: poco più di un'asciugatrice elettrica, metà di un volo di andata e ritorno in classe economica fra San Francisco e New York. È insieme una fonte di emissioni consistente e una voce modesta del bilancio personale, ma si aggiunge a quelle esistenti in un momento in cui gli obiettivi di riduzione sono sempre più fuori traiettoria.

Il conteggio nasce anche dalla pubblicazione di uno studio di Watershed, che propone un quadro standardizzato per la contabilità delle emissioni aziendali legate all'IA. Il documento mostra che l'elettricità per singolo compito copre più di cinque ordini di grandezza, dai millesimi di wattora della classificazione di testo ai 50-500 Wh di un flusso agentico che effettua da 5 a 50 chiamate a un modello di frontiera; le emissioni attribuite a una singola interazione, scrivono gli autori, possono sottostimare il calcolo effettivamente consumato di un ordine di grandezza o più. Altri ricercatori di Google e Microsoft hanno misurato agenti di coding su compiti software reali, trovando un consumo di token pari a circa mille volte quello di un normale scambio con un chatbot. L'Economic Index di Anthropic indica poi che il 97% dell'uso delle sue API mostra ormai profili a dominanza di automazione, quelli associati agli agenti.

Perché l'efficienza non riduce i consumi totali

L'efficienza energetica dei chip da data center di NVIDIA è cresciuta di circa 150 volte dal 2016, raddoppiando ogni due anni secondo Epoch AI. I B300 più recenti, alla precisione più bassa che supportano, consumano circa un quarto dell'energia per operazione degli H100 del 2022 su cui sono stati addestrati i modelli di frontiera di oggi, un miglioramento di 3,8 volte in tre anni; sul fronte software Google riferisce che l'energia di un prompt mediano di Gemini è calata di 33 volte in un solo anno. Se guadagni di questa portata dovessero ridurre il consumo complessivo dell'IA, però, lo avrebbero già fatto. È il paradosso di Jevons: rendere il calcolo meno costoso per token porta a usarne di più, e l'efficienza spiega perché queste otto settimane siano costate 170 kWh invece dei 950 che sarebbero serviti con hardware del 2020.

Sul piano personale Hausfather indica due margini di manovra: il primo è non essere frivoli con gli strumenti agentici, perché puntare cinque agenti in parallelo su un problema di ricerca difficile non è la stessa cosa che farlo per risolvere una scommessa al bar. Il secondo è la scelta del modello: mandare i compiti semplici a modelli più piccoli consuma forse cinque-sette volte meno energia per token che ricorrere di default a un modello di frontiera. Ma un'impronta annua di poche centinaia di chilogrammi di CO2 dice da sé che la moderazione di una popolazione ristretta di utenti pesanti non piega nessuna curva, e la leva che pesa davvero resta l'intensità di carbonio dell'elettricità con cui i data center vengono alimentati, dato che ogni numero del conteggio assume la media della rete statunitense.

Il calcolo ha già raccolto un'obiezione di merito. Boris Gamazaychikov, che studia la sostenibilità dei sistemi di IA, lo ha definito un buon tentativo ma costruito su dati non aggiornati, e una sua ricerca sul consumo energetico dell'IA agentica è attesa entro la fine di settembre. Fino ad allora il quadro resta quello che Hausfather stesso descrive: stime ricavate da prezzi, fattori pubblicati e trascrizioni locali, in assenza di qualunque cifra per token da parte dei laboratori che possono leggere il consumo reale guardando il contatore.