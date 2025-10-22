Una fotocamera registra un laser a 2 miliardi di frame al secondo. Ma c'è un trucchetto...

Brian Haidet, l'ingegnere e divulgatore scientifico noto su YouTube come AlphaPhoenix, ha mostrato nel suo ultimo video una particolarissima fotocamera capace di filmare un raggio laser alla velocità della luce. Lesperimento rappresenta unevoluzione del progetto che lo scorso anno gli aveva permesso di registrare a un miliardo di fotogrammi al secondo, spingendosi oggi fino a due miliardi di frame per secondo.

Il dispositivo è composto da uno specchio montato su una piattaforma girevole (gimbal), una lente, due tubi, un sensore di luce estremamente sensibile e qualche centinaio di righe di codice Python per la gestione dei dati. Puntando il sistema verso un raggio laser riflesso tra due specchi, Haidet è riuscito a osservare il fascio di luce muoversi in modo continuo e sorprendentemente fluido: La luce si sposta di circa sei pollici, o quindici centimetri, per fotogramma, spiega nel video, sottolineando che questo fascio viaggia al limite massimo dellUniverso, la velocità della luce, che rimane costante in ogni sistema di riferimento.

Laspetto più curioso del progetto è il compromesso con la tecnologia disponibile. Come afferma Haidet, una vera fotocamera in grado di catturare immagini a due miliardi di fotogrammi al secondo sarebbe praticamente irrealizzabile con strumenti di consumo o componenti facilmente reperibili in un garage. La sua soluzione è tanto ingegnosa quanto laboriosa: riprendere un pixel alla volta e poi unire le varie registrazioni per ottenere unimmagine completa.

Se tutti questi video di un singolo pixel vengono sincronizzati, spiega Haidet, e li affianchiamo per riprodurli contemporaneamente, possiamo ottenere un risultato che assomiglia a un video vero e proprio. Un approccio che, pur non essendo quello di una fotocamera tradizionale, consente di simulare la stessa resa finale a un costo infinitamente inferiore. Si potrebbe costruire una versione completa, aggiunge Haidet, ma sarebbe solo un modo molto più costoso di ottenere lo stesso risultato.

Il risultato finale è un video affascinante in cui la luce appare rallentata al punto da poterne studiare rifrazione e interferenze. Un esperimento che, oltre a mostrare i limiti e lingegno della tecnologia fai-da-te, offre una prospettiva inedita su fenomeni fisici tanto comuni quanto complessi.