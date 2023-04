Una cena romantica nello spazio? Grazie a questa start up è possibile. Ecco quanto costa

Tra le tante start up che negli ultimi anni si stanno dedicando ai viaggi spaziali c'è anche la francese Zephalto, una realtà che prevede di portare nella stratosfera in mongolfiera entro il 2025. L'azienda mira a fornire un'esperienza che porti il ​​meglio dell'ospitalità francese buon cibo, vino e design ai confini dello spazio per coloro che possono permettersi il biglietto a sei cifre. Si perché il prezzo per un volo con cena nello spazio si aggira intorno ai 120.000 euro a persona.

Parliamo di palloni spaziali riempiti di elio e idrogeno in grado di trasportare fino a 6 passeggeri e due piloti. La capsula, in fase di progettazione dall'architetto Joseph Dirand, sarà grande 20 metri quadrati e dotata di Wi-Fi per condividere le foto dell'esperienza in diretta. Secondo Zephalto, il pallone raggiungerebbe una distanza di 25km in circa un'ora e mezza, per po rimanere sospeso per circa tre ore. La start up ha gia ottenuto il sostegno di alcuni enti e società di rilievo nel settore: tra cuiAirbus, Dassault, National Center for Space Studies (CNES) e European Space Agency (ESA) .

"Abbiamo scelto 25 km di altezza perché è l'altitudine in cui ti trovi nell'oscurità dello spazio, con il 98% dell'atmosfera sotto di te in modo da poter godere della curvatura della Terra nella linea blu. Sei nell'oscurità dello spazio, ma senza l'esperienza della gravità zero", ha detto a Bloomberg Vincent Farret d'Astiès, fondatore di Zephalto e ingegnere aerospaziale .

Zephalto punta a 60 voli all'anno una volta che inizierà le operazioni commerciali. Ha già effettuato tre voli di prova con i piloti a bordo, anche se nessuno ha raggiunto la piena quota. Tuttavia, la società prevede di raggiungere l'altezza target in un volo di prova entro la fine dell'anno. Ricordiamo che Zelphalto non è l'unica azienda che offre questo tipo di esperienza. Infatti negli USA troviamo la Space Perspectives e la Worldview, in Spagna la Zero2Infity e in Giappone la Iwaya Giken.

Rispetto ai viaggi spaziali a bordo di un vero e proprio razzo come SpaceX, Ble Origin e Virgin Galactic, questo tipo di esperienza è decisamente differente. Inoltre, è molto più economico rispetto ad un viaggio in orbita (un volo con Virgin parte da 450.000 dollari).