Un transistor che funziona a 600 °C, senza raffreddamento e senza materiali nuovi

Il dispositivo è un JFET con il gate sotto il canale e isolamento a giunzione p-n al posto della resistenza del materiale sottostante. A 873 K il gruppo riferisce un rapporto on-off sopra 1.000, e a 400 °C uno scarto di soglia sotto gli 0,1 V

Un gruppo di ricerca della Kyoto University ha realizzato un transistor in carburo di silicio che continua a funzionare a 873 K, pari a 600 °C, mantenendo caratteristiche elettriche stabili sull'intero intervallo di temperatura provato. Il dispositivo appartiene alla famiglia dei JFET, i transistor a effetto di campo a giunzione, che a quella temperatura riesce a mantenere un rapporto fra corrente in conduzione e corrente in interdizione superiore a 1.000. Il transistor distingue quindi ancora nettamente lo stato acceso da quello spento, che è la condizione minima perché un circuito logico funzioni.

Il carburo di silicio è da tempo un candidato per l'elettronica destinata agli ambienti ostili, perché sopporta campi elettrici intensi e temperature alle quali il silicio smette di essere affidabile. Circuiti in SiC funzionanti oltre i 500 °C erano già stati dimostrati, ma il passaggio dalla dimostrazione di laboratorio a componenti affidabili e utilizzabili è rimasto il problema aperto. Due limiti in particolare hanno tenuto questi transistor lontani dall'impiego reale alle temperature più alte: la difficoltà di controllare con precisione la tensione di soglia, il valore al quale il dispositivo commuta, e le correnti di dispersione che compaiono nel materiale sottostante man mano che la temperatura sale.

Contro il primo limite il gruppo ha spostato il gate sotto il canale in cui scorre la corrente, invece di collocarlo sopra come nelle versioni precedenti del dispositivo. La struttura a bottom-gate attenua gli effetti del channeling ionico, il fenomeno per cui gli atomi impiantati penetrano nel carburo di silicio più in profondità di quanto il progetto preveda, e restituisce così un controllo molto più accurato della tensione di soglia. A 673 K, pari a 400 °C, lo scarto fra tensione di soglia progettata e tensione misurata scende sotto gli 0,1 V.

Contro le correnti di dispersione i ricercatori hanno aggiunto al dispositivo una struttura a doppia buca, che affida l'isolamento fra le parti del transistor a una giunzione p-n invece che alla resistenza elettrica del materiale sottostante. La modifica ha impedito il passaggio di corrente indesiderata attraverso il dispositivo al salire della temperatura. Nessuno dei due interventi introduce un materiale nuovo o un processo esotico: sono tecniche di ordinaria ingegneria dei dispositivi, ed è proprio questo il punto che gli autori rivendicano.

Il gruppo indica tre ambiti d'impiego: l'esplorazione dello spazio profondo, la perforazione geotermica e i sistemi di controllo dentro i motori aeronautici. In tutti e tre l'elettronica oggi si porta dietro raffreddamento e schermature termiche, e un componente nativamente resistente al calore ridurrebbe il bisogno di entrambi. "Questo studio mostra che il SiC è già di per sé una tecnologia matura per i dispositivi di potenza, e dimostra il potenziale della nuova struttura a bottom-gate per realizzare circuiti integrati in SiC affidabili alle temperature estreme", ha dichiarato il gruppo.