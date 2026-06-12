Un tessuto innovativo può raccogliere l'umidità dell'aria e trasformarla in acqua potabile

L'Università del Texas ha sviluppato un tessuto innovativo capace di catturare l'umidità dell'aria e convertirla in acqua potabile. Testato su una giacca sperimentale, il sistema produce fino a 900 millilitri d'acqua al giorno. La tecnologia potrebbe essere utilizzata anche su zaini, tende e attrezzature per emergenze.

Un team di ricercatori dell'Università del Texas ad Austin sta sviluppando una tecnologia innovativa che potrebbe rendere più semplice l'accesso all'acqua potabile in situazioni difficili o in aree prive di infrastrutture adeguate. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances, presenta un particolare tessuto progettato per raccogliere l'umidità presente nell'atmosfera e trasformarla in acqua utilizzabile.

L'obiettivo del progetto è superare i limiti delle attuali tecnologie per l'estrazione dell'acqua dall'aria, spesso caratterizzate da dispositivi ingombranti e poco pratici da trasportare. I ricercatori hanno quindi scelto un approccio completamente diverso, integrando il sistema direttamente all'interno di materiali tessili che possono essere indossati o utilizzati in movimento.

Per dimostrare il potenziale della soluzione è stata realizzata una giacca sperimentale. Il tessuto sviluppato dal team non si limita ad assorbire l'umidità atmosferica, ma è stato progettato per raccoglierla e convogliarla verso speciali moduli rimovibili. Questo sistema di trasporto dell'acqua rappresenta uno degli elementi più importanti della ricerca, poiché consente al materiale di funzionare efficacemente anche in un contesto reale e non soltanto in laboratorio.

Zaini e tessuti che effettuano una raccolta dell'acqua: può essere realtà

Una volta accumulata nei dispositivi di raccolta, l'acqua viene trasferita in un contenitore pieghevole appositamente progettato. Attraverso un processo di riscaldamento, il liquido può essere reso potabile e pronto al consumo. Secondo gli autori dello studio, questa soluzione apre nuove possibilità per l'approvvigionamento idrico personale, soprattutto in ambienti remoti o durante emergenze.

I test effettuati hanno evidenziato risultati incoraggianti. In base alle condizioni climatiche e al livello di umidità presente nell'aria, la giacca è stata in grado di produrre una quantità di acqua compresa tra circa 400 e 900 millilitri al giorno. Sebbene non si tratti di volumi elevatissimi, il risultato dimostra la validità del concetto e le sue potenziali applicazioni pratiche.

Gli studiosi sottolineano inoltre che la tecnologia potrebbe essere adattata anche ad altri prodotti oltre all'abbigliamento. Zaini, tende e attrezzature per attività all'aperto potrebbero beneficiare delle stesse capacità di raccolta dell'acqua.