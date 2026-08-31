Un satellite della Space Force e lo stadio di un razzo spaziale cinese hanno creato nuove nuvole di detriti spaziali in GEO e LEO

Nel corso delle scorse settimane un satellite della Space Force e lo stadio superiore di un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 6C hanno creato nuove nuvole di detriti spaziali in GEO e LEO creando nuovi problemi per lo Spazio.

Lo Spazio, soprattutto in LEO (orbita bassa terrestre) ma non solo, sta diventando sempre più affollato a causa delle nuove megacostellazioni satellitari e la situazione è destinata a peggiorare con l'arrivo dei datacenter spaziali che potrebbero essere lanciati nei prossimi anni. Uno dei problemi da affrontare già da ora è il tracciamento preciso, aggiornato e collaborativo sia dei veicoli attivi, sia degli stadi di razzi spaziali, satelliti non più operativi e detriti spaziali.

Con il crescere degli oggetti in orbita, una sindrome di Kessler diventa sempre più realistica e catastrofica, danneggiando sia l'utilizzo dello Spazio per fini scientifici ma anche commerciale e militare. Due recenti esempi, collocati in zone diverse dello Spazio, sono emblematici di ciò che potrebbe accadere in futuro, anche se società e agenzie spaziali stanno cercando di limitare i problemi, ridurre i rischi e agire per rimuovere attivamente i detriti spaziali in particolare in LEO.

Detriti spaziali: i casi di LDPE-1 e del Lunga Marcia 6C

Un primo problema ha riguardato il satellite LDPE-1 della Space Force. Questo satellite, chiamato Long Duration Propulsive EELV, è una soluzione sperimentale che consente di trasportare altri piccoli satelliti e carichi utili in orbita geostazionaria (GEO). La costruzione è stata affidata a Northrop Grumman ed è stata lanciata nel 2021 a bordo di un razzo spaziale Atlas V. Il carico utile principale di quella missione era il satellite STPSat 6 pensato per diversi compiti di sorveglianza strategica.

Il 27 luglio è stato rilevato un evento energetico derivante dal satellite LDPE-1 che ha generato il distaccamento di almeno 7 detriti spaziali. Una delle buone notizie è che in quel momento il veicolo si trovava in un'orbita supersincrona oltre l'orbita GEO a 365 km.

Detriti spaziali del satellite in GEO (fonte)

Questo dovrebbe permettere di non interferire con satelliti attivi, che comprendono diversi satelliti spia e per le comunicazioni anche se alcuni detriti potrebbero entrare nella zona GEO attiva. Per quanto i detriti spaziali creati siano pochi numericamente, bisogna considerare che ci sono altri satelliti LDPE in orbita e se il problema fosse strutturale/ingegneristico, un nuovo evento energetico potrebbe generarsi nei prossimi anni.

Più recentemente, il 27 agosto (intorno alle 4:30, ora italiana), è stata rilevata la formazione di detriti spaziali generati dallo stadio superiore di un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 6C (CZ-6C, LM-6C, Long March 6C). L'orbita dello stadio del vettore era di 482 x 396 km. La frammentazione ha portato alla creazione di decine o centinaia di frammenti di varie dimensioni.

I razzi spaziali Lunga Marcia 6 (dei quali esiste una versione "standard", una più potente chiamata "A" e una versione intermedia "C") sono soggetti frequentemente a questo genere di problemi, in particolare la versione A, mentre della versione C ha debuttato il 25 agosto con un lancio dallo spazioporto di Taiyuan.

In generale dovrebbero essere stati cinque gli eventi di creazione di detriti spaziali legati ai Lunga Marcia 6A e Lunga Marcia 6C. Due esempi sono quelli del novembre 2022 e dell'agosto 2024. Secondo LeoLabs i frammenti potrebbero rientrare nell'atmosfera in pochi anni rappresentando però un nuovo problema per gli operatori di navicelle e satelliti.

In generale sembra che gli stadi superiori di questa famiglia di vettori abbia problemi strutturali o ingegneristici ma non sembra che l'agenzia spaziale cinese sia intenzionata a effettuare modifiche, probabilmente puntando su altri vettori per il prossimo futuro.