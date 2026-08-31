Un satellite della Space Force e lo stadio di un razzo spaziale cinese hanno creato nuove nuvole di detriti spaziali in GEO e LEO

Un satellite della Space Force e lo stadio di un razzo spaziale cinese hanno creato nuove nuvole di detriti spaziali in GEO e LEO

Nel corso delle scorse settimane un satellite della Space Force e lo stadio superiore di un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 6C hanno creato nuove nuvole di detriti spaziali in GEO e LEO creando nuovi problemi per lo Spazio.

di pubblicata il , alle 21:21 nel canale Scienza e tecnologia
CNSANorthrop GrummanSpace Force
 

Lo Spazio, soprattutto in LEO (orbita bassa terrestre) ma non solo, sta diventando sempre più affollato a causa delle nuove megacostellazioni satellitari e la situazione è destinata a peggiorare con l'arrivo dei datacenter spaziali che potrebbero essere lanciati nei prossimi anni. Uno dei problemi da affrontare già da ora è il tracciamento preciso, aggiornato e collaborativo sia dei veicoli attivi, sia degli stadi di razzi spaziali, satelliti non più operativi e detriti spaziali.

Con il crescere degli oggetti in orbita, una sindrome di Kessler diventa sempre più realistica e catastrofica, danneggiando sia l'utilizzo dello Spazio per fini scientifici ma anche commerciale e militare. Due recenti esempi, collocati in zone diverse dello Spazio, sono emblematici di ciò che potrebbe accadere in futuro, anche se società e agenzie spaziali stanno cercando di limitare i problemi, ridurre i rischi e agire per rimuovere attivamente i detriti spaziali in particolare in LEO.

Detriti spaziali: i casi di LDPE-1 e del Lunga Marcia 6C

Un primo problema ha riguardato il satellite LDPE-1 della Space Force. Questo satellite, chiamato Long Duration Propulsive EELV, è una soluzione sperimentale che consente di trasportare altri piccoli satelliti e carichi utili in orbita geostazionaria (GEO). La costruzione è stata affidata a Northrop Grumman ed è stata lanciata nel 2021 a bordo di un razzo spaziale Atlas V. Il carico utile principale di quella missione era il satellite STPSat 6 pensato per diversi compiti di sorveglianza strategica.

detriti spaziali

Il 27 luglio è stato rilevato un evento energetico derivante dal satellite LDPE-1 che ha generato il distaccamento di almeno 7 detriti spaziali. Una delle buone notizie è che in quel momento il veicolo si trovava in un'orbita supersincrona oltre l'orbita GEO a 365 km.

detriti spaziali

Detriti spaziali del satellite in GEO (fonte)

Questo dovrebbe permettere di non interferire con satelliti attivi, che comprendono diversi satelliti spia e per le comunicazioni anche se alcuni detriti potrebbero entrare nella zona GEO attiva. Per quanto i detriti spaziali creati siano pochi numericamente, bisogna considerare che ci sono altri satelliti LDPE in orbita e se il problema fosse strutturale/ingegneristico, un nuovo evento energetico potrebbe generarsi nei prossimi anni.

Più recentemente, il 27 agosto (intorno alle 4:30, ora italiana), è stata rilevata la formazione di detriti spaziali generati dallo stadio superiore di un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 6C (CZ-6C, LM-6C, Long March 6C). L'orbita dello stadio del vettore era di 482 x 396 km. La frammentazione ha portato alla creazione di decine o centinaia di frammenti di varie dimensioni.

detriti spazial

I razzi spaziali Lunga Marcia 6 (dei quali esiste una versione "standard", una più potente chiamata "A" e una versione intermedia "C") sono soggetti frequentemente a questo genere di problemi, in particolare la versione A, mentre della versione C ha debuttato il 25 agosto con un lancio dallo spazioporto di Taiyuan.

detriti spaziali

In generale dovrebbero essere stati cinque gli eventi di creazione di detriti spaziali legati ai Lunga Marcia 6A e Lunga Marcia 6C. Due esempi sono quelli del novembre 2022 e dell'agosto 2024. Secondo LeoLabs i frammenti potrebbero rientrare nell'atmosfera in pochi anni rappresentando però un nuovo problema per gli operatori di navicelle e satelliti.

In generale sembra che gli stadi superiori di questa famiglia di vettori abbia problemi strutturali o ingegneristici ma non sembra che l'agenzia spaziale cinese sia intenzionata a effettuare modifiche, probabilmente puntando su altri vettori per il prossimo futuro.

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