Un robot a quattro zampe salta come un cane in un varco stretto quanto lui

Il quadrupede Unitree Aliengo accelera fino a 2,5 metri al secondo e attraversa in volo un'apertura grande quanto il suo corpo, con 0,44 secondi in aria: a scegliere andatura e istante dello stacco è ConsJump, messo a punto a Hong Kong e Oxford.

Un quadrupede da 22 chilogrammi accelera fino a 2,5 metri al secondo, decelera a ridosso di un'apertura rettangolare grande quanto il suo corpo e la attraversa in volo. Il robot è un Unitree Aliengo, e la sequenza non è una traiettoria scritta a mano: a stabilire con quale andatura arrivare al varco e quando staccare da terra è un sistema di controllo addestrato, chiamato ConsJump, sviluppato da ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute. La fase aerea dura circa 0,44 secondi.

Manovre di questo tipo restano difficili da ottenere con i metodi di controllo convenzionali, ed è il problema da cui parte il lavoro. "I robot con zampe richiedono capacità di locomozione molto aggressive e una percezione altrettanto spinta quando saltano attraverso uno spazio stretto, comparabile con la dimensione del loro corpo", si legge nella presentazione del sistema. Il riferimento a cui i ricercatori si ispirano è il modo in cui i cani scattano verso un ostacolo e si lanciano attraverso un passaggio angusto.

Un livello per le andature, uno per le decisioni

Per gestire i movimenti i ricercatori hanno impiegato due livelli: il livello "basso" mette a disposizione una libreria di movimenti agili, addestrata per imitazione a riprodurre schemi di moto animali: ambio, piccolo galoppo, salto e sterzata. I movimenti sono stati adattati alla struttura fisica del robot con la cinematica inversa, così da coordinare i giunti mantenendo lo stile di andatura del modello di partenza. Durante l'addestramento il salto ha ricevuto un peso maggiore rispetto alle altre andature, perché è la manovra più esigente.

Il livello "alto" non va a gestire i singoli giunti, ma si occupa invece di ricevere le informazioni sull'ambiente, scegliere quale movimento usare e quando passare da uno all'altro, e traduce la decisione in comandi di velocità di avanzamento e di sterzata che vengono eseguiti dal livello basso. Il robot combina così le andature apprese in modo continuo, invece di passare di scatto fra sequenze fisse.

Il varco è riconosciuto da una telecamera RGB-D Intel D435i montata a bordo. Il sistema di percezione elabora insieme colore e profondità per isolare l'apertura rettangolare, calcolarne il centro e stimarne la geometria. I valori raccolti, insieme allo stato del robot, sono l'ingresso del livello alto, che può così impostare l'avvicinamento anziché seguire una traiettoria decisa in anticipo.

Dall'addestramento in simulazione al robot fisico

Il livello basso è stato addestrato in simulazione con 5.480 agenti in parallelo, e il comportamento appreso è stato poi trasferito alla macchina reale. Per rendere il passaggio meno fragile, durante l'addestramento sono stati variati la forza dei motori, la latenza, gli scostamenti di calibrazione e la massa aggiuntiva. Sull'Aliengo i controllori girano sul calcolatore di bordo, mentre i dati della telecamera vengono elaborati separatamente.

Nelle prove il robot si è adattato a varchi collocati in posizioni diverse e a terreno irregolare, comprese le situazioni in cui le zampe slittavano prima dello stacco. Anche in volo le zampe restano coordinate, in modo da non urtare i bordi dell'apertura. A cambiare strategia è il livello alto, mentre la libreria di movimenti sottostante resta la stessa.

Proprio perché il livello basso non viene ritoccato, i ricercatori sostengono che la stessa architettura possa servire per altri compiti impegnativi senza riaddestrare l'intero sistema di locomozione.