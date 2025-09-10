Un rene di maiale potrebbe salvarti la vita: la FDA dà l'ok al primo grande trial

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha concesso a eGenesis, azienda di biotecnologie specializzata nella creazione di organi geneticamente modificati compatibili con l'uomo, l'autorizzazione a condurre un trial clinico esteso su pazienti affetti da insufficienza renale terminale. Il via libera riguarda l'uso di EGEN-2784, un rene derivato da maiale ingegnerizzato per ridurre al minimo il rischio di rigetto e ottimizzare la compatibilità con il ricevente.

Lo studio clinico, classificato come Fase 1/2/3, coinvolgerà 30 pazienti di età superiore ai 50 anni, in dialisi e in lista d'attesa per un trapianto. La valutazione si concentrerà su sicurezza, tollerabilità ed efficacia a 24 settimane dall'intervento. Si tratta del primo trial di questo tipo con un numero così ampio di partecipanti, un passo che segna un avanzamento significativo nel campo dello xenotrapianto.

Negli ultimi mesi, eGenesis ha riportato risultati incoraggianti all'interno del programma di accesso esteso condotto al Massachusetts General Hospital di Boston. Tim Andrews, 67 anni, ha ricevuto un rene EGEN-2784 a gennaio ed è da oltre sette mesi libero dalla dialisi, stabilendo il primato mondiale di sopravvivenza più lunga con un organo suino geneticamente modificato. Più recente è il caso di Bill Stewart, 54 anni, trapiantato a giugno e già tornato alla sua attività lavorativa, senza necessità di dialisi.

Secondo Leonardo Riella, direttore medico dei trapianti renali al MGH, il risultato rappresenta "un momento storico per lo xenotrapianto", reso possibile dalla collaborazione tra ospedali, industria biotech e FDA. Gli organi sviluppati da eGenesis includono tre categorie di modifiche genetiche: rimozione dei geni responsabili del rigetto iperacuto, inserimento di sette transgeni umani per regolare risposta immunitaria, coagulazione e infiammazione, e inattivazione dei retrovirus endogeni per incrementare la sicurezza.

Negli Stati Uniti oltre 800.000 persone convivono con l'insufficienza renale terminale, ma nel 2024 sono stati eseguiti solo 28.000 trapianti di rene, con oltre 100.000 pazienti ancora in lista d'attesa. La dialisi resta l'alternativa più diffusa, ma con un tasso di mortalità a cinque anni superiore al 50%. Lo xenotrapianto potrebbe quindi offrire un'opzione concreta per ridurre la drammatica carenza di organi disponibili.

Oltre a eGenesis, anche altre aziende come United Therapeutics stanno ricevendo autorizzazioni per sperimentazioni cliniche su organi di maiale destinati a trapianto, segno di un settore in rapida espansione.