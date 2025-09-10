Un rene di maiale potrebbe salvarti la vita: la FDA dà l'ok al primo grande trial
La FDA statunitense ha autorizzato eGenesis ad avviare un ampio trial clinico su 30 pazienti per valutare la sicurezza ed efficacia dei reni derivati da maiali geneticamente modificati. Dopo i successi dei primi trapianti al Massachusetts General Hospital, lo xenotrapianto si conferma come promettente soluzione alla carenza cronica di organi.di Manolo De Agostini pubblicata il 10 Settembre 2025, alle 11:41 nel canale Scienza e tecnologia
La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha concesso a eGenesis, azienda di biotecnologie specializzata nella creazione di organi geneticamente modificati compatibili con l'uomo, l'autorizzazione a condurre un trial clinico esteso su pazienti affetti da insufficienza renale terminale. Il via libera riguarda l'uso di EGEN-2784, un rene derivato da maiale ingegnerizzato per ridurre al minimo il rischio di rigetto e ottimizzare la compatibilità con il ricevente.
Lo studio clinico, classificato come Fase 1/2/3, coinvolgerà 30 pazienti di età superiore ai 50 anni, in dialisi e in lista d'attesa per un trapianto. La valutazione si concentrerà su sicurezza, tollerabilità ed efficacia a 24 settimane dall'intervento. Si tratta del primo trial di questo tipo con un numero così ampio di partecipanti, un passo che segna un avanzamento significativo nel campo dello xenotrapianto.
Negli ultimi mesi, eGenesis ha riportato risultati incoraggianti all'interno del programma di accesso esteso condotto al Massachusetts General Hospital di Boston. Tim Andrews, 67 anni, ha ricevuto un rene EGEN-2784 a gennaio ed è da oltre sette mesi libero dalla dialisi, stabilendo il primato mondiale di sopravvivenza più lunga con un organo suino geneticamente modificato. Più recente è il caso di Bill Stewart, 54 anni, trapiantato a giugno e già tornato alla sua attività lavorativa, senza necessità di dialisi.
Secondo Leonardo Riella, direttore medico dei trapianti renali al MGH, il risultato rappresenta "un momento storico per lo xenotrapianto", reso possibile dalla collaborazione tra ospedali, industria biotech e FDA. Gli organi sviluppati da eGenesis includono tre categorie di modifiche genetiche: rimozione dei geni responsabili del rigetto iperacuto, inserimento di sette transgeni umani per regolare risposta immunitaria, coagulazione e infiammazione, e inattivazione dei retrovirus endogeni per incrementare la sicurezza.
Negli Stati Uniti oltre 800.000 persone convivono con l'insufficienza renale terminale, ma nel 2024 sono stati eseguiti solo 28.000 trapianti di rene, con oltre 100.000 pazienti ancora in lista d'attesa. La dialisi resta l'alternativa più diffusa, ma con un tasso di mortalità a cinque anni superiore al 50%. Lo xenotrapianto potrebbe quindi offrire un'opzione concreta per ridurre la drammatica carenza di organi disponibili.
Oltre a eGenesis, anche altre aziende come United Therapeutics stanno ricevendo autorizzazioni per sperimentazioni cliniche su organi di maiale destinati a trapianto, segno di un settore in rapida espansione.
2 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Considerando la sanità pubblica americana, sono sostanzialmente condannati.
Il numero di trapianti inoltre, dipenderà parecchio dagli organi disponibili... Ovvero da chi muore e lo dona.
Effettivamente poter attingere ad organi animali sarebbe una gran bella risorsa. Senza considerare che il maiale in particolare, se ne fanno fuori a centinaia per la catena alimentare.
Immagino solo la qualità dei reni dei maiali americani... Con un rene di un cinta senese, divento Wolverine
IMHO
Considerando la sanità pubblica americana, sono sostanzialmente condannati.
Il numero di trapianti inoltre, dipenderà parecchio dagli organi disponibili... Ovvero da chi muore e lo dona.
Effettivamente poter attingere ad organi animali sarebbe una gran bella risorsa. Senza considerare che il maiale in particolare, se ne fanno fuori a centinaia per la catena alimentare.
Immagino solo la qualità dei reni dei maiali americani... Con un rene di un cinta senese, divento Wolverine
IMHO
Ed è sicuramente meglio così che pagare poco e dover attendere anni per visite ordinarie e soprattutto senza ricevere alcuna diagnosi dopo decide di test di ogni tipo o ancora peggio ricevendo diagnosi sbagliate completamente.
Quando sai di dover far fronte ad una spesa uno si può organizzare.
Quando non puoi far altro che affidarti a medici incapaci invece c'è poco da fare, anche pagando c'è poco da fare.
Detto questo [B][COLOR="DarkRed"]per quanto riguarda i reni[/COLOR][/B], io toglierei dalla lista dei trapianti tutti quelli che i reni se li sono rovinati per propria causa, come alcolisti o tossicomani.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".