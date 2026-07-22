Un razzo spaziale Falcon 9 ha lanciato la missione Northrop Grumman MRV-MEP per prolungare la vita dei satelliti

La gestione del sempre crescente numero di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO) sta rappresentando una sfida impegnativa, soprattutto in vista dell'arrivo delle nuove megacostellazioni per la connettività Internet (Starlink, Amazon Leo, SpaceSail, etc.) ma anche dei data center orbitali per l'Intelligenza Artificiale (AI1). Le società guardano però anche alla possibilità di estendere la vita operativa dei satelliti, in particolare di quello in orbita geostazionaria (GEO), anche grazie alla missione Northrop Grumman MRV-MEP.

Watch Falcon 9 launch the @northropgrumman MRV-MEP mission to orbit https://t.co/RC5nilAnIw — SpaceX (@SpaceX) July 14, 2026

I satelliti in orbita geostazionaria sono solitamente più costosi e complessi di quelli in orbita bassa terrestre e per questo poterne estendere la vita operativa senza lanciare nuove missioni potrebbe risolvere alcuni problemi, sia per le società che per le agenzie spaziali. In quell'orbita sono presenti inoltre satelliti commerciali per le telecomunicazioni, ma anche satelliti militari.

Northrop Grumman e la missione MRV-MEP

Northrop Grumman ha realizzato il satellite chiamato Mission Robotic Vehicle (MRV) che integra tre Mission Extension Pod (MEP) così da poter estendere la vita operativa di altri satelliti. Questa missione è stata sviluppata congiuntamente con la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). MRV integra un carico utile sviluppato dal Naval Research Laboratory, due braccia robotiche in grado di svolgere diverse tipologie di operazioni su diversi obiettivi.

I MEP invece possono essere impiegati come soluzione per fornire una propulsione a diversi satelliti che potrebbero aver terminato il propellente oppure dove il sottosistema ha avuto un problema. Come per altre missioni spaziali, le soluzioni MRV integrano l'Intelligenza Artificiale per aumentare l'affidabilità e ridurre i costi operativi.

Oltre a questa missione, in precedenza erano stati lanciati altri due MEV (Mission Extension Vehicles) che hanno effettuato il docking con tre differenti satelliti dimostrando l'esperienza di Northrop Grumman per queste operazioni e aggiungendo 10 anni di servizio operativo aggiuntivo (combinati). Questa è una missione dimostrativa e avrà come obiettivo due satelliti di Intelsat e un satellite di Optus.

In futuro Northrop Grumman spera che gli operatori dei satelliti che verranno lanciati in orbita geostazionaria possano scegliere un design modulare e aggiornabile. Questo permetterebbe a soluzioni come MRV-MEP non solo di aggiungere pod per l'estensione della vita operativa del sistema di propulsione ma anche di aggiornare altri sottosistemi così da prolungare ulteriormente le possibilità di queste unità.

View of Earth from Falcon 9's second stage pic.twitter.com/JvcTATZPGj — SpaceX (@SpaceX) July 22, 2026

A causa della destinazione della missione, il primo stadio del razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX che ha lanciato MRV-MEP non è stato recuperato. Si conclude così l'operatività del modello con codice B1069-32 dopo 32 missioni. Questo razzo spaziale è servito a portare in orbita le missioni CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 e SES-19 e 27 missioni Starlink.

Kiko Dontchev (VP of Launch in SpaceX) ha ricordato come B1069 abbia avuto lanci "non semplici". In particolare il dirigente della società ha citato la prima missione CRS-24, quando il primo stadio (soprannominato OG Tippy) è rientrato sulla droneship con un mare piuttosto mosso. Nonostante l'esperienza di SpaceX, le condizioni del moto ondoso hanno fatto oscillare il primo stadio per circa due ore prima che la squadra di recupero (con un po' di fortuna, ha ammesso Dontchev) riuscisse a recuperare correttamente il razzo spaziale.