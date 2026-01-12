Un polmone umano su chip riproduce respirazione e malattie: svolta per la ricerca biomedica senza animali

Un team del Francis Crick Institute e AlveoliX ha creato il primo polmone umano su chip interamente derivato da cellule staminali di un singolo donatore. Il modello simula respirazione, alveoli e infezioni come la tubercolosi, offrendo nuove opportunità per ricerca avanzata e medicina personalizzata senza uso di animali.

Un gruppo di ricercatori del Francis Crick Institute, in collaborazione con la biotech AlveoliX, ha sviluppato il primo polmone umano su chip completamente derivato da cellule staminali di un singolo donatore. Il risultato è un modello in grado di riprodurre con elevato realismo i movimenti respiratori, la struttura degli alveoli e le prime fasi di patologie polmonari complesse, aprendo nuove prospettive per la ricerca biomedica e la medicina personalizzata.

Lo studio, pubblicato su Science Advances, descrive una piattaforma "lung-on-chip" progettata per simulare gli alveoli, le minuscole sacche responsabili degli scambi gassosi e prima linea di difesa contro virus e batteri inalati, come quelli responsabili di influenza e tubercolosi. A differenza dei modelli precedenti, che combinavano cellule di origine diversa, il nuovo sistema utilizza cellule geneticamente identiche, ottenute da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) di un unico individuo.

Immagine del polmone su chip, con nuclei cellulari in blu, macrofagi in magenta, cellule endoteliali in giallo e giunzioni strette tra cellule epiteliali ed endoteliali in bianco. Crediti: Jakson Luk, Science Advances



I ricercatori sono riusciti a differenziare le iPSC in cellule epiteliali alveolari di tipo I e II e in cellule endoteliali vascolari, coltivate sui due lati di una membrana estremamente sottile all'interno di un chip sviluppato da AlveoliX. Per avvicinarsi ulteriormente alle condizioni fisiologiche reali, il dispositivo viene sottoposto a forze meccaniche tridimensionali ritmiche, che imitano l'atto respiratorio e stimolano la formazione di microvilli, fondamentali per aumentare la superficie funzionale degli alveoli.

Il modello è stato poi arricchito con macrofagi, anch'essi derivati dallo stesso donatore, e infettato con il batterio della tubercolosi. Il sistema ha mostrato dinamiche tipiche delle fasi iniziali della malattia, come la formazione di aggregati di macrofagi con nuclei necrotici e, dopo alcuni giorni, il collasso delle barriere epiteliali ed endoteliali, segno della compromissione della funzione alveolare.

Secondo i ricercatori, questa piattaforma consente di osservare eventi che negli esseri umani avvengono in modo silente per mesi, fornendo una visione integrata dell'interazione tra patogeni e tessuti polmonari. Inoltre, la possibilità di creare chip a partire da cellule con specifiche mutazioni genetiche apre la strada allo studio delle risposte individuali alle infezioni e alla valutazione personalizzata di terapie, come gli antibiotici.

L'innovazione è stata accolta con favore anche dall'OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che la considera una dimostrazione concreta di come la ricerca scientifica possa avanzare senza ricorrere alla sperimentazione animale, spesso ritenuta poco predittiva per l'uomo. Alla luce di questi progressi, il dibattito sull'uso di modelli animali, in particolare per lo studio di sostanze di abuso e trapianti interspecie, appare destinato a intensificarsi, soprattutto in un contesto in cui tecnologie alternative risultano sempre più mature ed efficaci.