Un piccolo accessorio trasforma lo smartphone in uno strumento per diagnosticare la cataratta

Un semplice accessorio per smartphone Android ha permesso a operatori sanitari con una formazione minima di acquisire immagini dell'occhio in aree rurali dell'India. Gli oftalmologi hanno potuto analizzarle a distanza, raggiungendo una concordanza del 96% con le valutazioni effettuate dai medici presenti sul posto.

Gli smartphone possono rubarci l'attenzione, ma anche trasformarsi in strumenti molto utili, compreso l'ambito medico. Un esempio arriva dall'India, dove uno studio ha evidenziato un elevato livello di concordanza tra le diagnosi di cataratta effettuate a distanza sulla base di immagini scattate con uno smartphone e quelle formulate dagli oftalmologi dopo aver visitato di persona gli stessi pazienti in centri oculistici itineranti nelle aree rurali.

Il problema è particolarmente rilevante in India, ma il modello sperimentato dai ricercatori potrebbe avere applicazioni anche nei Paesi occidentali, soprattutto per le persone anziane o con problemi di salute che rendono difficili gli spostamenti. Lo studio ha infatti permesso agli operatori sanitari di individuare a distanza casi di cataratta, pterigio (una protuberanza carnosa che si sviluppa sulla parte bianca dell'occhio) e altre patologie oculari.

"La cataratta rimane la principale causa di cecità a livello globale, colpisce quasi 100 milioni di persone in tutto il mondo e ha un impatto sproporzionato sulle aree con scarse risorse, dove l'accesso agli specialisti oculisti è fortemente limitato", ha affermato il dottor Prabhu Krishna Ravilla, medico presso l'Aravind Eye Hospital di Madurai, in India.

"In India e in Paesi simili, il modello principale per raggiungere le comunità rurali è stato a lungo il cosiddetto 'eye camp', cliniche mobili temporanee in cui gli oftalmologi si recano dagli ospedali urbani alle località rurali in date prestabilite. Ma questo modello presenta gravi limiti: è costoso, logisticamente complesso, dipende interamente dalla disponibilità degli specialisti e raggiunge solo una minima parte di chi ne ha bisogno".

Un precedente studio dell'Aravind Eye Hospital aveva rilevato che gli eye camp sottoponevano a screening appena il 7% dei residenti rurali della regione interessata, con un calo dell'80% nella partecipazione tra le persone che vivevano a più di tre chilometri di distanza. Tra coloro che non si erano presentati, inoltre, un terzo necessitava di un intervento di cataratta. Le donne, gli anziani e le comunità più povere risultavano le categorie maggiormente svantaggiate. La pandemia di COVID-19 aveva ulteriormente aggravato la situazione, arrivando a bloccare completamente le attività di assistenza sul territorio.

Per affrontare queste difficoltà, Ravilla e i suoi colleghi hanno sviluppato un piccolo accessorio portatile da agganciare a uno smartphone Android. Il dispositivo integra una lente per ingrandire la parte anteriore dell'occhio, due piccoli LED bianchi alimentati direttamente dallo smartphone e un visore in silicone che si appoggia all'orbita oculare del paziente. Quest'ultimo blocca la luce ambientale e permette di mantenere una distanza fissa e costante tra la fotocamera e l'occhio.

Il dispositivo viene prodotto in India e ha un costo contenuto: meno di 150 sterline, smartphone incluso. È abbinato a un'applicazione mobile pensata per la telemedicina in aree caratterizzate da una connettività limitata ed è disponibile in inglese e tamil.

"Abbiamo ipotizzato che un dispositivo di imaging per smartphone a basso costo e di facile utilizzo potesse consentire agli operatori sanitari di comunità, persone con una formazione oftalmologica minima, di acquisire sul campo immagini oculari di qualità diagnostica, che potessero poi essere esaminate a distanza dagli oftalmologi. Ciò eliminerebbe la necessità che uno specialista sia fisicamente presente a ogni screening", ha spiegato Ravilla.

Dopo appena tre ore di formazione, gli operatori sanitari di comunità (community health workers, CHW) hanno sottoposto a screening 1.093 pazienti durante 19 campi oculistici rurali organizzati in cinque città del Tamil Nadu, nei pressi di Pondicherry: Chengam, Tiruvannamalai, Cheyyar, Arani e Cuddalore. L'attività si è concentrata in particolare sui villaggi rurali situati nei dintorni di queste località.

Le diagnosi e le decisioni sull'eventuale invio dei pazienti in ospedale sono state prese dagli oftalmologi a distanza e successivamente confrontate con quelle formulate dagli specialisti presenti fisicamente negli stessi centri.

"Il risultato clinicamente più significativo è stato che, quando l'oftalmologo a distanza esaminava le immagini scattate con lo smartphone e il medico presente di persona al campo oftalmologico decideva in modo indipendente se un paziente dovesse essere indirizzato in ospedale per ulteriori cure, i due erano d'accordo in 96 casi su 100", ha affermato il dottor Ravilla.

La concordanza tra i due medici è risultata sostanziale anche nella diagnosi delle diverse forme di cataratta. I due specialisti hanno raggiunto un accordo nell'89% dei casi complessivi, con percentuali del 96% per le cataratte mature, dell'85% per quelle immature, dell'89% nei casi in cui il cristallino risultava trasparente e del 97% nell'identificazione della pseudofachia, ovvero degli occhi nei quali era già stato impiantato un cristallino artificiale.

Per quanto riguarda lo pterigio, la concordanza è stata del 94%. Gli operatori sanitari di comunità hanno inoltre imparato rapidamente a sottoporre a screening ciascun occhio in meno di 2,5 minuti. La concordanza tra le diagnosi è aumentata parallelamente al miglioramento della qualità delle immagini acquisite.

"Questi risultati mettono in discussione l'ipotesi secondo cui la presenza di uno specialista sia necessaria per uno screening accurato della cataratta. Essi suggeriscono un modello in cui il tempo di un oftalmologo qualificato venga impiegato per la diagnosi e il processo decisionale, dove è più prezioso, piuttosto che per gli spostamenti e la visita di persona", ha affermato Ravilla.

Per i responsabili politici e i pianificatori della sanità pubblica, il sistema potrebbe quindi rappresentare una possibile soluzione per ampliare lo screening della cataratta senza richiedere un aumento proporzionale del personale specialistico. Un'ulteriore evoluzione potrebbe arrivare dall'integrazione dell'intelligenza artificiale, che secondo i ricercatori potrebbe rendere il processo ancora più flessibile e preciso.

Lo studio non rappresenta comunque un'alternativa completa alla visita oftalmologica. I ricercatori prevedono infatti ulteriori sperimentazioni, tra cui l'acquisizione di immagini con fascio di luce pulsata, luce blu e pupilla dilatata, con l'obiettivo di migliorare l'accuratezza diagnostica. Queste modalità fanno parte dell'esame oculistico completo, che rimane il riferimento (gold standard) per la diagnosi della cataratta e di altre patologie oculari.