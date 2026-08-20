Un pacemaker senza batteria ha stimolato per un mese il cuore di un maiale

Un gruppo dell'Università del Wisconsin-Madison ha costruito un pacemaker intracardiaco privo di batteria, alimentato dal battito del paziente che lo porta in corpo. Il lavoro, guidato da Pengfei Chen, ricercatore postdottorato in scienza e ingegneria dei materiali, è uscito il 19 agosto su Science Advances. In laboratorio il generatore ha prodotto 276,6 microwatt per centimetro cubo, abbastanza per far funzionare il pacemaker, e un prototipo ha stimolato il cuore di un maiale per un mese.

Il Micra di Medtronic, arrivato sul mercato nel 2016 e oggi il pacemaker intracardiaco senza elettrocateteri più diffuso, viaggia lungo la vena femorale dentro una capsula di titanio grande quanto una compressa vitaminica e si impianta nel ventricolo destro. La batteria occupa oltre metà del volume e del peso del dispositivo e dura fra i sette e i dieci anni. Estrarre l'impianto dall'interno del cuore è difficile, quindi il pacemaker esausto di norma resta dov'è e accanto se ne inserisce un altro, con il conto che si complica per i pazienti più giovani, ai quali di sostituzioni può servirne più d'una nell'arco della vita. "Una delle sfide cliniche nella gestione dei pazienti portatori di pacemaker è la necessità di sostituire il generatore quando la batteria si esaurisce, e questo comporta un reintervento", dice Daniel Modaff, elettrofisiologo cardiaco all'UW Hospital and Clinics e coautore dello studio.

Un oscillatore al posto della batteria

Chen e Xudong Wang, professore di scienza e ingegneria dei materiali che ne supervisiona il lavoro, si sono imposti un vincolo preciso prima di disegnare qualsiasi cosa: il generatore doveva entrare nel vano della batteria del Micra lasciando invariate le dimensioni complessive del pacemaker. Sopra e sotto il pacchetto elettronico, che sta al centro del guscio di titanio, hanno collocato coppie di piastre-elettrodo cablate insieme. Ogni piastra porta un rivestimento di rame positivo su un lato e un film di etilene propilene fluorurato negativo sull'altro.

Il battito comprime gli oscillatori e avvicina le piastre di carica opposta; quando si separano, il movimento minuscolo genera una carica elettrica che alimenta il pacemaker oppure si accumula in un piccolo condensatore a bordo. La messa a punto è passata per una lunga serie di tentativi. "Dovevamo capire come bilanciare stabilità e flessibilità, perché il dispositivo potesse oscillare milioni e milioni di volte mantenendo il comportamento meccanico desiderato", dice Chen. "Abbiamo dovuto ottimizzare la posizione e la larghezza di ogni cavo, e lo spessore di ogni piastra di elettrodo e di ogni substrato."

Le strade alternative alla batteria si esplorano da tempo, dalle batterie al trizio ai nanogeneratori piezoelettrici, che producono corrente quando vengono compressi o stirati, fino a quelli triboelettrici, che la producono quando due materiali di carica opposta entrano in contatto e poi si separano: finora nessuna di queste soluzioni miniaturizzate arrivava a coprire il fabbisogno di un pacemaker intracardiaco. Le prove di laboratorio collocano il nuovo generatore sopra quella soglia e sopra i risultati precedenti. "Per un dispositivo come questo non conta solo produrre energia. La densità di potenza è la parte più importante: serve abbastanza potenza in un volume abbastanza piccolo", dice Wang. "Con la nostra tecnologia abbiamo raggiunto una densità di potenza in uscita superiore di un ordine di grandezza rispetto ai nanogeneratori precedenti."

Un mese nel cuore di un maiale

Il gruppo ha impiantato un prototipo in un maiale e ne ha seguito prestazioni e biocompatibilità per un mese. Durante le prove funzionali il nanogeneratore ha alimentato la stimolazione cardiaca. Non sono comparse reazioni avverse oltre a quelle già note per i pacemaker intracardiaci a batteria convenzionali.

Dentro il cuore dell'animale, però, la potenza di picco è rimasta sotto quella misurata in laboratorio, perché il tessuto cardiaco è un substrato molle e smorza il movimento meccanico dell'oscillatore. Il secondo ostacolo riguarda la natura di quel movimento: il cuore ruota su sé stesso più di quanto si comprima lungo un asse, ed è la compressione assiale a far rendere il dispositivo al massimo. "Vogliamo capire come trasferire il movimento più irregolare del cuore in questa oscillazione meccanica in modo efficiente", dice Wang, che si dichiara ottimista sulla possibilità di risolvere i problemi ingegneristici rimasti.

La ricaduta, se la messa a punto arriva in fondo, riguarda una famiglia di dispositivi più larga del solo pacemaker. "Quello che mi entusiasma di più non è la capacità di alimentare un pacemaker, ma il modo in cui questa tecnologia potrebbe abilitare la prossima generazione di dispositivi cardiaci impiantabili", dice Eric Schmuck, esperto di cardiologia sui grandi animali del Center for Biomedical Swine Research and Innovation dell'ateneo: una fonte di energia autosufficiente e affidabile lascerebbe ai progettisti più margine per impianti piccoli con maggiori capacità diagnostiche e terapeutiche. Il dispositivo è registrato presso la Wisconsin Alumni Research Foundation e la ricerca è finanziata dal National Heart, Lung, and Blood Institute dei NIH, ma prima delle sperimentazioni cliniche sull'uomo restano da sciogliere i nodi tecnici; commercializzazione e impiego clinico richiederanno anni.