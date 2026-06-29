Un nuovo studio mette in dubbio la natura di Urano e Nettuno: e se non fossero giganti ghiacciati?

Un nuovo studio della University of California rivede l'interno di Urano e Nettuno: non più ghiaccio ma oceani di magma con idrogeno disciolto, un modello che spiega meglio densità, gravità e composizione atmosferica dei due pianeti

Un gruppo di ricercatori della University of California ha rimesso in discussione una delle classificazioni più radicate della planetologia: quella di Urano e Nettuno come i giganti ghiacciati del Sistema Solare.

Il dibattito sulla loro composizione interna non si era mai del tutto chiuso, e nel nuovo studio presentato a The Astrophysical Journal il team guidato da Edward Young propone di rinominarli come "giganti a oceano di magma", descrivendone l'interno come un oceano di magma ricco di idrogeno e non come un guscio di ghiacci d'acqua, ammoniaca e metano.

Il modello finora dominante prevede tre strati: un'atmosfera di idrogeno ed elio, un ampio mantello di ghiacci e, al centro, un nucleo roccioso. Quasi tutto quello che si sa sui due pianeti arriva da un solo passaggio della sonda Voyager 2, l'unica ad averli mai visitati. Il 24 gennaio 1986 ha sfiorato Urano a 81.500 chilometri di quota, scoprendo 11 nuove lune e due anelli. Il 25 agosto 1989 ha sorvolato il polo nord di Nettuno, individuando altre sei lune e quattro archi di anelli.

Urano e Nettuno restano i pianeti meno esplorati del Sistema Solare, e nessuna sonda li ha più raggiunti da allora. Agli scienziati manca ancora una spiegazione condivisa su dove si siano formati nella prima fase di vita del Sistema Solare, così come sulle cause dei loro campi magnetici, descritti come estremamente caotici e irregolari.

Magma al posto del ghiaccio, secondo i nuovi studi su Urano e Nettuno

Insieme a Sarah Marcum, Aaron Werlen e Paula Wulff, Young ha confrontato il modello a tre strati con un'alternativa: un oceano di magma in stato supercritico, con idrogeno disciolto sul fondo e un involucro dominato dallo stesso elemento in superficie. Bastano tre parametri di adattamento per ciascun pianeta perché lo schema riproduca raggio, densità, momenti d'inerzia, campo gravitazionale, calore interno e composizione atmosferica osservati su Urano e Nettuno.

Gli stessi autori notano che l'origine dei due pianeti seguirebbe così un percorso parallelo a quello dei piccoli pianeti gassosi conosciuti fuori dal Sistema Solare. L'indizio di partenza arriva dalla fascia di Kuiper. Gli oggetti che la popolano, considerati testimoni della materia da cui si sono formati i due pianeti, risultano composti soprattutto da roccia e non da ghiaccio. Ad alte pressioni l'idrogeno gassoso si dissolve nel magma formando un fluido omogeneo, una reazione che spiegherebbe la densità di Urano e Nettuno senza ricorrere a un interno ricco di ghiacci, come ipotizzato finora.

Il lavoro, datato giugno 2026, amplia e rivede in modo sostanziale una versione precedente più breve, circolata come preprint su Research Square: un percorso che segnala quanto i risultati siano già passati al vaglio di un primo confronto con la comunità scientifica prima di arrivare alla rivista.

L'etichetta di giganti ghiacciati, ammettono gli stessi autori, difficilmente uscirà dal linguaggio comune nonostante i nuovi calcoli. Il modello a oceano di magma offre però uno strumento per studiare i sub-Neptune, gli esopianeti la cui struttura interna resta finora un mistero. Urano e Nettuno diventano così due casi di prova accessibili per verificare ipotesi pensate finora solo per mondi fuori dal Sistema Solare.