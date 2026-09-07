Un Galaxy S21 finisce dentro un mouse: la periferica diventa il computer

Un Galaxy S21 5G smontato e privato della batteria è il computer che si nasconde dentro un mouse. Il progetto, realizzato dal canale YouTube Gadget Industry, sistema l'elettronica dello smartphone nel guscio di una periferica da scrivania, che smette così di essere un accessorio e diventa la macchina. L'autore lo presenta come "un PC dentro un mouse", ma la formula regge in senso letterale più che tecnico: di IBM-compatibile non c'è nulla, e il personal computer è tale perché fa girare un ambiente desktop su un SoC ARM.

Samsung DeX è il motivo per cui il progetto parte da un telefono Samsung. La modalità desktop inclusa nei dispositivi della casa coreana consente di lasciare intatto l'Android di serie, evitando sia l'installazione di un ambiente Linux sopra il sistema sia la sostituzione integrale con una distribuzione come postmarketOS. Restano due strade praticabili, ma comportano entrambe un lavoro di adattamento che in questo caso è stato aggirato.

Tolto il comparto della batteria, l'elettronica del telefono entra nel guscio del mouse, un modello un tempo senza filo, con una facilità sorprendente. Partire da uno smartphone alza l'asticella rispetto alla soluzione consueta, che è infilare un Raspberry Pi in un contenitore di fantasia. Il volume chiuso di una periferica da scrivania resta però un ambiente poco adatto a smaltire calore.

Il diffusore di calore è un elemento in ottone, e garantisce all'incirca la stessa gestione termica di cui il Galaxy S21 disponeva già da nuovo e non c'è quindi motivo di attendersi un comportamento troppo diverso da quello del telefono integro. Nel video il sistema pare funzionare, con la prudenza che si deve a una dimostrazione vista da fuori e non ripetibile. Un sistema raffreddamento a liquido farebbe di meglio, ma avrebbe difficoltà ad essere ospitato in un mouse.

Rimossa la batteria, il sistema viene alimentato via cavo, ma non vi sono dettagli su quanto regga sotto carico prolungato. Al momento è solo un esercizio tecnico, ma l'idea è indubbiamente interessante: alla fine un mouse lo usiamo tutti, no?