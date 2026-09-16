Un ESP32, un modulo ECG e un bottone cucito: la fascia cardio fai-da-te che funziona su Strava

Milos Rasic ha messo un AD8232 e una scheda XIAO ESP32 su una fascia toracica commerciale: il firmware applica il Pan-Tompkins al segnale e si annuncia via BLE come un prodotto qualsiasi. Sul campo, però, il modulo legge più basso del riferimento.

OpenHRStrap è una fascia toracica per la frequenza cardiaca che il telefono riconosce come un prodotto commerciale qualsiasi, e Strava ne registra i dati senza accorgersi della differenza. L'ha costruita Milos Rasic montando su una fascia da negozio una scheda XIAO ESP32 S3 e il modulo ECG AD8232, e ha rilasciato hardware, firmware e codice di analisi come progetto aperto; la versione attuale, pensata per chi vuole replicarla con componenti da hobbisti, risale al novembre 2025. Il dispositivo misura un segnale elettrocardiografico vero, lo filtra e ne ricava la frequenza cardiaca mentre si corre.

Nella prova documentata da Rasic, una corsa di cinque chilometri, al polso c'era uno smartwatch a sensore ottico (PPG) come termine di paragone, con la premessa che quel tipo di sensore non è un riferimento ideale per la corsa. Nei primi minuti le due curve coincidono, poi il divario si allarga man mano che la frequenza sale, e per quasi tutta l'uscita il valore del dispositivo fai-da-te resta più basso di quello dell'orologio. Quando il ritmo cala le due misure tornano a volte ad allinearsi, ma il riavvicinamento non si ripete in modo regolare.

L'hardware è fatto di moduli che si trovano ovunque. Come microcontrollore c'è la scheda XIAO ESP32 S3, scelta per la potenza di calcolo abbondante rispetto al compito e per la semplicità del BLE; lo stadio analogico d'ingresso (AFE) è affidato all'AD8232, il modulo ECG più diffuso fra gli hobbisti. La fascia commerciale ha richiesto un elettrodo in più, che Rasic ha ricavato cucendo un bottone d'acciaio sul retro come riferimento; il contenitore è stampato in PLA e TPU, e l'alimentazione arriva da una singola cella al litio recuperata, con un piccolo convertitore che porta la tensione a 5 V.

Il firmware si carica dall'IDE Arduino, e questo apre la possibilità di usare altri ESP32 con qualche modifica, mentre il progetto rinuncia deliberatamente al circuito di ricarica per restare semplice, lasciando a chi costruisce il problema di rimettere in carica la cella.

Come Pan-Tompkins riconosce un battito

Per il calcolo della frequenza Rasic ha implementato l'algoritmo di Pan-Tompkins, descritto nel 1985 da Jiapu Pan e Willis J. Tompkins nell'articolo A Real-Time QRS Detection Algorithm e da allora fra i metodi più usati per riconoscere il complesso QRS. Il segnale passa per un filtro passa-banda, realizzato come passa-basso seguito da passa-alto per restare fedele all'articolo originale, poi per un filtro derivativo, per l'elevamento al quadrato e infine per un integratore a finestra mobile. In fondo alla catena l'algoritmo dispone di due serie di picchi, quelli del segnale filtrato e quelli del segnale integrato.

Il riconoscimento vero e proprio si regge su soglie che si aggiornano da sole. L'algoritmo mantiene una stima corrente del picco di segnale e del picco di rumore, e da quelle ricava due soglie, la seconda pari a metà della prima; i primi secondi di acquisizione servono solo a inizializzare i parametri e vengono scartati. Un picco del segnale integrato che supera la soglia più alta diventa un battito soltanto se entro un breve intervallo si trova anche un picco corrispondente nel segnale filtrato, altrimenti finisce fra il rumore e aggiorna le stime con formule diverse. Se per più del 166 per cento della distanza media fra due battiti non arriva nessuna classificazione, parte la ricerca all'indietro, che ripercorre il tratto con la soglia più bassa per recuperare il battito perso.

A che punto è il progetto

La versione pubblicata non salva né il segnale acquisito né le decisioni dell'algoritmo, quindi dopo la corsa non resta traccia di cosa abbia visto il dispositivo nei momenti in cui si è discostato dall'orologio. Rasic lo scrive apertamente: senza quella registrazione è difficile dire quale sia la causa principale dello scarto. L'ultimo aggiornamento documentato, del novembre 2025, descrive un algoritmo che funziona bene sui dati già acquisiti e un riconoscimento in tempo reale durante la corsa ancora in lavorazione, e da allora il quadro non risulta cambiato.

La V2 annunciata prevede un circuito stampato dedicato, uno stadio analogico d'ingresso aggiornato e la registrazione dei dati, che serve proprio a ricostruire cosa succede mentre si corre, ma finora non è stata pubblicata. Quello che c'è già basta per replicare il progetto e studiarlo: il codice di acquisizione e quello di analisi, compreso lo script che scarica l'attività da Strava e la mette a confronto con la misura del dispositivo, stanno nel repository. L'autore avverte che OpenHRStrap resta materiale sperimentale e didattico: non è un dispositivo medico certificato e non va usato per diagnosi o per il monitoraggio di condizioni cliniche.