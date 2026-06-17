Un chip nel cervello gli restituisce la voce: la svolta che cambia la vita dei pazienti SLA

Uno studio pubblicato su Nature Medicine mostra come un paziente affetto da SLA abbia utilizzato per quasi due anni un'interfaccia cervello-computer direttamente da casa. Il sistema ha consentito di comunicare, scrivere email, navigare online e lavorare con elevata precisione, segnando un importante progresso per le BCI.

Una nuova ricerca sulle interfacce cervello-computer (BCI) apre prospettive importanti per le persone colpite da gravi limitazioni motorie. Uno studio pubblicato su Nature Medicine dimostra infatti che un uomo affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è riuscito a utilizzare un sistema BCI nella propria abitazione per comunicare, lavorare e interagire con il mondo digitale senza la presenza continua dei ricercatori.

La tecnologia è stata sviluppata dall'Università della California Davis insieme a collaboratori della Brown University e del Mass General Brigham Neuroscience Institute. Il dispositivo sfrutta algoritmi avanzati capaci di interpretare l'attività cerebrale e trasformarla in testo scritto oppure in comandi per muovere un cursore sullo schermo.

Il sistema nasce con l'obiettivo di recuperare alcune funzioni perse a causa della paralisi, traducendo i segnali del cervello associati ai tentativi di parlare e muoversi. In passato strumenti simili avevano dimostrato risultati promettenti soprattutto in ambienti di laboratorio controllati, ma l'utilizzo quotidiano a lungo termine rappresentava ancora una sfida.

L'uomo protagonista dello studio e i risultati ottenuti sul rapporto cervello-computer

Il protagonista dello studio è Casey Harrell, un uomo di 47 anni coinvolto nella sperimentazione clinica BrainGate2. A causa della SLA presenta una grave debolezza agli arti e difficoltà nel linguaggio. Nel 2023 gli è stato impiantato un dispositivo nella regione cerebrale collegata alla produzione della parola, dotato di quattro piccoli array con 256 elettrodi capaci di registrare l'attività dei neuroni.

Per quasi due anni Harrell ha utilizzato il sistema nella sua casa per oltre 3.800 ore, comunicando più di 183.000 frasi e circa due milioni di parole. La velocità media raggiunta è stata di circa 56 parole al minuto, con un miglioramento progressivo nel tempo. Durante i test, il sistema ha mostrato un'elevata affidabilità: Harrell ha giudicato corrette o quasi corrette il 92% delle frasi prodotte, mentre nelle prove controllate è stata registrata un'accuratezza superiore al 99% sulle parole utilizzando un vocabolario molto ampio.

Grazie alla BCI, il paziente può scrivere e-mail, inviare messaggi, navigare online e mantenere rapporti con familiari e colleghi. I ricercatori sottolineano che questa esperienza rappresenta un importante passaggio verso dispositivi realmente utilizzabili nella vita quotidiana.