Un androide dal volto umano e in grado di esprimere emozioni: il video del progetto è incredibile

Il settore della robotica sta registrando importanti passi in avanti nel corso degli ultimi anni. Un esempio in tal senso arriva da AheadForm, un'azienda cinese che ha realizzato alcuni prototipi di una testa umanoide in grado di esprimere le emozioni tramite le sue espressioni. I video pubblicati sono davvero incredibili: il realismo raggiunto dagli androidi di AheadForm è sorprendente.

Un sistema realistico

L'azienda ha rivelato che il prototipo utilizza "un sistema completo di attuazione facciale con un massimo di 25 micromotori che consentono espressioni, ammiccamenti e movimenti oculari realistici". In aggiunta, è presente un sistema di telecamere RGB integrate nelle pupille in grado di fornire "la percezione visiva, mentre i microfoni e gli altoparlanti integrati supportano l'interazione audio in tempo reale".

Un sistema di motori brushless è in grado di controllare i movimenti, anche di piccola entità, per consentire al robot di mostrare espressioni di vario tipo e in modo naturale. A completare il progetto sono presenti alcuni algoritmi di AI che permettono di gestire il comportamento dell'hardware e ottenere i risultati che vengono mostrati nel video pubblicato online.

In questo modo, l'androide è in grado di recepire anche segnali non verbali e rispondere di conseguenza, rendendo l'interazione più umana. Per il futuro, l'azienda punta a raggiungere livelli ancora più elevati, con l'obiettivo di realizzare robot in grado di garantire un livello di naturalezza simile a quello umano.

Nel giro di 20 anni, secondo AheadForm, questi robot saranno in grado di camminare e compiere attività quotidiane, con gesti ed espressioni naturali. Nei giorni scorsi, un'altra azienda ha pubblicato un video di un robot in grado di rialzarsi con grande semplicità, confermando le potenzialità della robotica anche per quanto riguarda la gestione del movimento.

Il video

Ecco il video del risultato raggiunto da AheadForm:

L'azienda ha anche realizzato Xuan, un progetto parte della Elf series. In questo caso si tratta di un modello completo e con un volto animato.