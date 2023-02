Un aereo F-16 è stato pilotato dall'AI per 17 ore, senza nessun controllo umano

Il Lockheed Martin VISTA X-62A (ovvero un caccia F-16D Block 30 Peace Marble Il modificato unico nel suo genere), è stato utilizzato per testare l'Intelligenza Artificiale nel mondo dell'aviazione militare. Nel dettaglio, per la prima volta un aereo tattico è stato pilotato per 17 ore dall'AI, senza alcuna presenza umana.

VISTA, abbreviazione di Variable In-flight Simulation Test Aircraft, sta cambiando il volto della potenza aerea presso la US Air Force Test Pilot School (USAF TPS), all'interno della Edwards Air Force Base in California.

"Per decenni, Lockheed Martin ha applicato e implementato AI technologies affidabili per aiutare i propri clienti a massimizzare le performance, la sicurezza e la situational awareness in tutti i domini. Le implementazioni di Lockheed Martin mantengono le persone al controllo consentendo loro di essere più sicure, più efficaci e maggiormente in grado di concentrarsi su attività di livello superiore, in modo che possano prendere rapidamente decisioni più informate. VISTA continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel rapido sviluppo delle AI and autonomy capabilities per l’U.S. Air Force. Attualmente è in corso una serie di ispezioni di routine. I voli riprenderanno alla base di Edwards per tutto il 2023" , si legge nel comunicato di Lockheed Martin.

Un caccia militare pilotato dall'AI è realtà. Potrà servire in futuro?

VISTA è un aereo da addestramento unico nel suo genere sviluppato da Lockheed Martin in collaborazione con Calspan Corporation per il TPS dell'USAF. Costruito su un'architettura di sistemi aperti, dotati di software all'avanguardia che consentono di imitare caratteristiche prestazionali di altri velivoli. Precedentemente designato NF-16D, nel giugno 2021, VISTA è stato riconosciuto dalla U.S. Air Force e considerato una risorsa nazionale con una ridenominazione formale in VISTA X-62A.

L'Air Force Test Pilot School ha pilotato il jet AI F-16 modificato per diversi giorni e ha monitorato i dati di volo in tempo reale. Ciò che è emerso è molto positivo, ovvero gli aerei sono risultati affidabili seppur senza pilota umano.

"VISTA ci consentirà di parallelizzare lo sviluppo e il test di tecniche di intelligenza artificiale all'avanguardia con nuovi progetti di veicoli senza equipaggio. Questo approccio, combinato con test mirati sui nuovi sistemi di veicoli man mano che vengono prodotti, maturerà rapidamente l'autonomia per le piattaforme senza equipaggio e ci consentirà di fornire capacità tatticamente rilevanti al nostro caccia da guerra", ha affermato il dott. M. Christopher Cotting , direttore della ricerca della US Air Force Test Pilot School.