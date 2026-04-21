Tute spaziali AxEMU per Artemis: Axiom Space risponde all'Ufficio dell'Ispettore Generale e alle critiche

Il successo della missione Artemis II è solo un passo ulteriore verso il ritorno dell'essere umano sulla superficie della Luna. Gli USA vogliono battere in questa "seconda corsa allo Spazio" la Cina e per farlo dovranno affrontare diverse criticità e ostacoli con tempistiche tutt'altro che certe. Come sappiamo nel 2027 si terrà la missione Artemis III dove verranno provati in orbita bassa terrestre (LEO) uno o due lander lunari sviluppati da SpaceX e Blue Origin, rispettivamente Starship HLS e Blue Moon MK2.

Un'altra criticità è legata alle tute spaziali AxEMU sviluppate da Axiom Space. A metà febbraio era stato annunciato come queste nuove tute avessero superato la revisione tecnica e si sta pensando alla costruzione della prima unità per i test che potrebbero avvenire proprio durante Artemis III oppure a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Axiom Space e le tute spaziali AxEMU: una nuova incognita per Artemis

Nelle scorse ore l'Ufficio dell'Ispettore Generale (OIG) ha diffuso un nuovo rapporto che indica punti forti e deboli dello sviluppo delle AxEMU da parte di Axiom Space. Senza queste tute spaziali non sarà possibile effettuare un allunaggio e quindi ci sarebbe un rallentamento del programma Artemis. A causa delle ristrettezze del budget e della complessità della costruzione dell'hardware, la società statunitense è l'unica ad avere accolto da richiesta della NASA per fabbricare le nuove tute spaziali.

Come ricordato dall'OIG, le tute spaziali AxEMU si basano in parte sul design di xEMU sviluppato da NASA dopo anni di ricerche e test a differenza di Collins Aerospace che avrebbe dovuto sviluppare le tute spaziali per le attività extraveicolari a bordo della ISS ma che ha annunciato nel 2024 di non voler proseguire lo sviluppo dell'hardware (che si basava su un design nuovo).

L'OIG ha sottolineato come Axiom Space sia in ritardo di circa 18 mesi sui piani originari con una prima unità che potrebbe essere pronta per i test nello Spazio nel tardo 2027. Secondo l'Ufficio dell'Ispettore Generale, se i ritardi seguissero la media storica dei programmi dell'agenzia spaziale statunitense, la disponibilità reale potrebbe slittare addirittura al 2031 (l'allunaggio è attualmente previsto con Artemis IV a inizio 2028 mentre la Cina intende portare un equipaggio sulla Luna entro il 2030).

Il prodotto sviluppato da Axiom Space rimane comunque interessante per diversi aspetti e un miglioramento significativo rispetto alle precedenti tute spaziali per le EVA. In particolare si segnala una maggiore mobilità, materiali avanzati e giunzioni migliorate, comunicazione aggiornata, possibilità di inviare video in alta risoluzione in diretta, protezione della regolite lunare migliorata e una migliore vestibilità per differenti tipologie di corporatura. Axiom Space ha anche scelto di collaborare con aziende come Oakley (per casco e visiera) mentre Prada ha contribuito a scegliere e sviluppare i materiali per altre parti della tuta spaziale.

La società statunitense ha scelto di produrre internamente componenti critici come batterie e valvole per evitare i rischi derivanti dai fornitori esterni. Per garantire una sicurezza ulteriore la NASA ha aumentato i test prima di procedere alla produzione del modello finale.

In risposta al rapporto dell'OIG, Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha scritto di apprezzare il lavoro dell'Ufficio dell'Ispettore Generale e ricorda come la NASA stia cercando di apportare miglioramenti nei punti considerati critici fornendo supporto tecnico e ingegneristico. Isaacman ha aggiunto che "sono fiducioso che quando la NASA sarà pronta ad atterrare sulla Luna nel 2028, i nostri astronauti indosseranno tute Axiom". L'amministratore ha anche sottolineato che è stato scelto un approccio graduale da una formula basata su contratti e appalti a una con modello "As a Service" che prevederà non l'acquisto diretto dell'hardware ma un "noleggio in base alle esigenze specifiche" che è ritenuto più sostenibile sul lungo periodo.

Anche Axiom Space ha fatto sentire la sua voce. Jonathan Cirtain (CEO e Presidente della società) ha dichiarato "Axiom Space sta fornendo la tuta spaziale più avanzata mai realizzata per l'esplorazione lunare umana e lo stiamo facendo con l'urgenza che richiede il programma Artemis. Ad oggi, abbiamo registrato più di 950 ore di test pressurizzati con equipaggio, completato il primo test in vuoto termico e consegnato oltre 1300 componenti per la revisione del design, che siamo sulla buona strada per completare quest'anno. Rimaniamo fiduciosi nel nostro percorso verso una dimostrazione nel 2027 e verso il sostegno al ritorno dell'America sulla superficie lunare nel 2028. Apprezziamo il continuo focus dell'OIG nel rafforzare l'approccio a lungo termine della NASA all'esplorazione spaziale umana, e condividiamo il suo impegno per il successo della missione. È un privilegio ricostruire la capacità di realizzare una tuta spaziale completamente statunitense, una capacità che la nazione non ha aggiornato per l'orbita terrestre bassa o l'esplorazione lunare da decenni, e siamo onorati di svolgere questo lavoro in partnership con la NASA, mentre l'America si prepara a tornare sulla Luna".