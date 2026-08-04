TSMC potrebbe raggiungere i 100.000 wafer mensili a 2 nm entro la fine del 2026

Un'indiscrezione sostiene che TSMC potrebbe raggiungere una produzione di 100.000 wafer mensili a 2 nm entro la fine del 2026. La domanda di NVIDIA, AMD e altri clienti starebbe accelerando l'espansione produttiva, mentre anche Apple dovrebbe contribuire in modo significativo alla capacità futura del nodo avanzato

TSMC potrebbe essere vicina a un importante traguardo produttivo con il proprio processo a 2 nanometri: secondo una nuova indiscrezione potrebbe raggiungere una capacità di 100.000 wafer al mese entro la fine del 2026. Il rumor suggerisce che la crescente domanda proveniente da aziende come NVIDIA, AMD e Broadcom stia spingendo il principale produttore mondiale di semiconduttori ad accelerare in modo significativo i propri piani di espansione.

Secondo quanto riportato dall'Economic Daily News, TSMC avrebbe già iniziato a raggiungere alcuni obiettivi produttivi prima delle tempistiche previste per il quarto trimestre del 2026. In precedenza si parlava di una capacità di circa 175.000 wafer mensili per il nodo a 3 nm, ma le nuove indiscrezioni indicano che la produzione potrebbe arrivare a 180.000 unità, costringendo l'azienda ad ampliare rapidamente le proprie strutture.

Il rapporto sostiene inoltre che la domanda per il processo a 3 nm rimane molto elevata e non mostra segnali di rallentamento. Parallelamente, TSMC starebbe registrando risultati incoraggianti anche sul fronte del 2 nm: pur non essendo ancora presenti sul mercato prodotti basati su questa tecnologia, il nodo più avanzato dell'azienda avrebbe già contribuito a circa il 3% dei ricavi del terzo trimestre 2026. Inoltre, TSMC avrebbe registrato un numero di tapeout quattro volte superiore rispetto a quello osservato durante la fase iniziale del processo a 3 nm.

TSMC e i dati relativi alla crescita della produzione dei wafer

Un altro dato riportato dall'indiscrezione riguarda la crescita della produzione presso Fab 20, dove la capacità mensile sarebbe passata da circa 20.000 wafer e potrebbe arrivare a 100.000 unità in soli quattro mesi. Sebbene questi numeri debbano essere considerati con cautela, il rumor ipotizza che TSMC possa raggiungere questo obiettivo attraverso un piano di espansione particolarmente aggressivo.

Anche Apple dovrebbe avere un ruolo importante nella domanda futura del nodo a 2 nm. Secondo le indiscrezioni, i chip A20 Pro destinati a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max dovrebbero debuttare a settembre, seguiti successivamente dai nuovi processori di Qualcomm e MediaTek previsti per gli smartphone di fascia alta del 2027.

Per quanto riguarda il settore dei data center, il report indica che le future GPU AMD MI455X dovrebbero competere con le NVIDIA Rubin Ultra, e la diffusione su larga scala di queste piattaforme potrebbe mettere sotto pressione la disponibilità del processo produttivo a 2 nm.