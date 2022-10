Trovato bario, un elemento pesante, nelle atmosfere degli esopianeti WASP-76 b e WASP-121 b

Mentre il telescopio spaziale James Webb è impegnato in osservazioni particolari (come quella della stella WR 140) sulla Terra ci sono altri telescopi che osservano l'Universo alla ricerca di nuovi dati e informazioni. Una delle ultime novità riguarda la scoperta fatta dal VLT (Very Large Telescope) dell'ESO (European Southern Observatory) e che è stata resa pubblica in questo momento. È stato trovato bario, un elemento pesante, nelle atmosfere di due esopianeti conosciuti come WASP-76 b e WASP-121 b.

La ricerca pianeti all'esterno del nostro Sistema Solare e la loro caratterizzazione ha avuto una grande spinta negli ultimi anni con il progredire delle tecnologie. Questo permette da un lato di capire se esistono altri mondi simili alla Terra dove potrebbe essersi sviluppata vita mentre dall'altro permette di comprendere come possono nascere ed evolvere i sistemi planetari. Trovare elementi pesanti nell'atmosfera è stata "una vera sorpresa", come dichiarato dai ricercatori. Ecco quello che sappiamo.

Bario nelle atmosfere degli esopianeti WASP-76 b e WASP-121 b

Tra i due esopianeti coinvolti nello studio, WASP-121 b è una "vecchia conoscenza" in quanto era stato oggetto di una notizia pubblicata nel 2019 dove veniva dimostrato (grazie alle osservazioni di Hubble) che disperdeva nello Spazio ferro (numero atomico 26) e magnesio (numero atomico 12). Nelle nuove osservazioni di VLT (con lo strumento ESPRESSO) si è però anche osservato che nell'atmosfera di questo pianeta, ma anche di WASP-76 b, ci potrebbe essere bario (numero atomico 56).

Visione artistica di un gigante gassoso ultra-caldo

Tomás Azevedo Silva (ricercatore a capo dello studio) ha sottolineato come "l'aspetto sconcertante e controintuitivo è: perché c'è un elemento così pesante negli strati superiori dell'atmosfera di questi pianeti?". Entrambi questi pianeti hanno una struttura similare a quella di Giove ma sono anche molto, molto caldi tanto che per WASP-121 b era stata osservata una temperatura di 2500°C nell'atmosfera superiore (decisamente più alta di quella dei nostri giganti gassosi). Una situazione analoga per l'atmosfera di WASP-76 b, che ha una temperatura superiore ai 1000°C.

Quello che pare "strano" ai ricercatori è che elementi pesanti come il bario sarebbero dovuti finire negli strati inferiori dell'atmosfera degli esopianeti, anche a causa della gravità. Sempre Azevedo Silva ha aggiunto che "in un certo senso questa è stata una scoperta 'accidentale'. Non ci aspettavamo il bario e non lo stavamo cercando in particolare e abbiamo dovuto verificare che provenisse effettivamente dal pianeta poiché non era mai stato visto prima in nessun esopianeta".

Per i ricercatori si tratta di una situazione anomala e che mette in risalto come questo genere di pianeti gassosi molto caldi potrebbero avere atmosfere ben più complesse di quanto si potesse pensare inizialmente. Olivier Demangeon (coautore dello studio) ha dichiarato che attualmente non è chiaro quali processi potrebbero portare ad avere bario nell'atmosfera superiore di questi esopianeti. Per avere ulteriori informazioni bisognerà continuare a studiare questi pianeti anche grazie a strumenti più avanzati come ANDES dell'ELT (Extremely Large Telescope), attualmente in costruzione.

