Tre mesi a scrivere di IA e lavoro: alla fine ne è uscito un libro

Umani per Ora -- Perché questa volta il lavoro non torna è disponibile su Amazon in paperback, copertina rigida e Kindle (ISBN 9798251736472). Materiali, note, estratti e aggiornamenti su ballerano.com/umani-per-ora

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Questo articolo è diverso dal solito. Da febbraio IA Upgrade è un appuntamento settimanale, di solito su una notizia o un dato del momento, raccontati con un occhio scettico verso la grancassa di settore e con un fastidio piuttosto evidente per i comunicati che si presentano come analisi. Oggi invece scrivo di una cosa che ho fatto in parallelo alla rubrica, e che mi sembra giusto raccontare in modo trasparente.

Una premessa di metodo. Quando si scrive ogni settimana di un tema in evoluzione veloce, l'unica strategia sostenibile è leggere parecchio. Si finisce per accumulare paper accademici, briefing istituzionali, report di ricerca, dichiarazioni di amministratori delegati, tracce legislative, dati di settore. Una parte di questo materiale entra nella rubrica. A un certo punto mi sono accorto che il materiale rimasto fuori dai pezzi era ormai più articolato del materiale usato, e ho accumulato tutti questi spunti in un archivio che con il passare dei giorni è diventato enorme, scoprendo che molti dei temi affrontati in articoli separati erano in realtà capitoli dello stesso ragionamento.

Insomma, alla fine ho scritto un libro. Si chiama Umani per Ora -- Perché questa volta il lavoro non torna, è disponibile su Amazon, in versione cartacea e Kindle. Come scrivevo è venuto fuori in buona parte dal lavoro di documentazione che faccio per queste pagine. Il vantaggio del formato-libro è che gli argomenti dialogano fra loro, prendendo un respiro e una consistenza diversa.

Il libro parte da una constatazione: il copione consolidato delle rivoluzioni tecnologiche degli ultimi due secoli racconta una storia abbastanza semplice. La macchina sostituisce un mestiere, il sistema produttivo ne crea altri, di solito più qualificati e meglio pagati. I tessitori sono diventati operai di fabbrica, gli operai colletti bianchi, i colletti bianchi lavoratori della conoscenza. La narrazione ottimista mainstream usa esattamente questa traiettoria storica per sostenere che andrà così anche stavolta, basta saper aspettare e basta riqualificarsi. Il punto è che le rivoluzioni tecnologiche precedenti hanno automatizzato fatica fisica, gesti ripetitivi, calcolo, archiviazione, mentre la generazione attuale di sistemi di IA sta automatizzando proprio le competenze cognitive che tutta la traiettoria di sostituzione precedente aveva costruito come zona di rifugio. Ragionare, scrivere, analizzare, sintetizzare, sintetizzare di nuovo. Questo cambia il significato della frase "il lavoro torna sempre", perché toglie alla traiettoria storica una delle sue condizioni di possibilità. Il libro chiama questa configurazione paradosso finale e ne tira le conseguenze in forma argomentativa, sviluppando per intero quello che dentro un singolo pezzo di rubrica si può solo accennare.

Da quel paradosso discende il concetto centrale del libro, Ghost GDP. Descrive lo scollamento temporale fra i guadagni di produttività che l'intelligenza artificiale porta nei bilanci aziendali e i costi sociali che ne derivano. I profitti compaiono nel giro di trimestri, sotto forma di margini più alti, costi operativi compressi, mancate assunzioni al posto dei licenziamenti. I costi sociali seguono una dinamica completamente diversa, fatta di ruoli intermedi che si svuotano per anni, percorsi entry-level che si accorciano, transizioni professionali che si fanno più lunghe e più costose, intere coorti di lavoratori che escono dal mercato senza una controparte di reskilling all'altezza. Per un periodo che potrebbe durare a lungo, il PIL e i bilanci raccontano una storia positiva, mentre sotto la superficie si forma un debito sociale che non viene contabilizzato in modo esplicito. Quando la latenza si esaurisce, il conto arriva tutto insieme, e a quel punto le politiche di transizione che si sarebbero dovute costruire prima non ci sono.

I numeri sono già parlanti adesso. Il Fondo Monetario Internazionale stima che nelle economie avanzate il 60% dei posti di lavoro sia esposto all'impatto dell'IA. Il World Economic Forum, nel Future of Jobs Report 2025, prevede che entro il 2030 ne verranno eliminati 92 milioni nel mondo, mentre ne nasceranno 170 milioni di nuovi. L'aritmetica del netto, presa così, fa pensare che vada tutto bene, ma quei posti eliminati e quei posti creati non sono la stessa cosa, perché richiedono competenze diverse, pagano stipendi diversi e stanno in posti diversi. Il Global AI Jobs Barometer 2025 di PwC, che analizza quasi un miliardo di annunci di lavoro su sei continenti, ha calcolato che fra il 2018 e il 2024 la crescita della produttività nei settori più esposti all'IA è quasi quadruplicata, dal 7 al 27%. Nei settori meno esposti la produttività è rimasta sostanzialmente ferma. È esattamente l'asimmetria che il Ghost GDP descrive.

Sul versante italiano i dati raccontano una storia un po' diversa, e non meno seria. Secondo ISTAT, l'adozione dell'IA nelle imprese con almeno dieci addetti è raddoppiata in un solo anno, passando dall'8,2% del 2024 al 16,4% del 2025. Significa che l'onda d'urto principale, in un sistema produttivo dominato da PMI, deve ancora arrivare per la stragrande maggioranza delle imprese, mentre per la minoranza che la sta vivendo ora la curva di adozione è ripida. Banca d'Italia segnala che il 17,4% delle imprese che adottano l'IA prevede una riduzione del personale, contro il 2% che ne prevede un aumento. Il restante 70% dichiara che non cambierà nulla. Lascio a chi legge la libertà di decidere quanto di quel 70% sia realismo, quanto sia inerzia, e quanto sia una forma di rimozione cortese.

La seconda parte del libro si chiama Il Significato e fa un lavoro che la rubrica non può fare proprio per natura del formato. Sposta l'analisi dal piano economico a quello esistenziale, e indaga cosa succede quando il lavoro, che per un paio di secoli è stato il principale fornitore di identità degli adulti occidentali, smette di svolgere quella funzione. Dentro questa parte trovate il cognitive offloading, ovvero l'esternalizzazione del pensiero verso le macchine, che sembra comoda finché non realizzi che sta atrofizzando proprio le competenze cognitive su cui si reggeva il tuo valore di mercato. C'è la categoria dei "nuovi inutili", le persone tagliate fuori dal mercato del lavoro qualificato a un'età in cui riqualificarsi seriamente è materialmente difficile, e dove la differenza fra teoria del "lifelong learning" e vicende concrete diventa molto visibile. C'è anche, soprattutto, un tentativo di mappa per costruire significato in luoghi che l'occupazione non rifornisce più. Le letture di sfondo sono Weber, Sennett, Gorz, Frankl, Turkle, autori che dentro un libro danno spessore e autorevolezza.

La terza parte del libro si chiama La Risposta e prova a dare orientamenti su tre livelli, individuale, organizzativo, istituzionale. Un capitolo è dedicato alla Legge 132/2025, il primo quadro normativo italiano organico sull'intelligenza artificiale, entrato in vigore il dieci ottobre 2025, che recepisce l'AI Act europeo. Il libro analizza in dettaglio gli articoli che riguardano direttamente il rapporto fra IA e lavoro. Riconosco alla legge meriti reali, dalla trasparenza alla centralità della persona all'obbligo di informazione per i lavoratori sui sistemi di IA usati al loro posto di lavoro. Ne segnalo però quello che a mio avviso è un limite strutturale. La legge si concentra su come l'IA viene usata dentro le aziende, e non affronta le conseguenze macroeconomiche dell'adozione diffusa, né prevede strumenti di intervento rapido sulla riqualificazione professionale di scala adeguata.

Una cosa che nel libro non troverete è un capitolo finale di soluzioni rassicuranti. Non sono convinto di averne, e non mi sembrava onesto fingere il contrario. Quello che troverete, invece, è la voce di chi sta attraversando questa transizione mentre la racconta.

È un'esperienza che riguarda parecchie persone della mia generazione, e che molti non si sentono di condividere ad alta voce, per ragioni comprensibili che hanno a che fare con i mercati del lavoro, con le carriere, con la rete di relazioni intorno.

Raccontare questo momento professionale mentre lo si attraversa è un esercizio scomodo, e io l'ho fatto perché esternare dubbi e incertezze è secondo me un momento catartico, liberatorio, che aiuta a prendere decisioni anche difficili, ma che a lungo andare si posso rivelare positive.

Questa posizione un po' anomala, di insider del settore tech, di senior in transizione, di cittadino italiano che guarda al proprio paese con una certa apprensione, è il punto di vista che mi pareva mancasse nel dibattito nostrano, di solito polarizzato fra accademici che spiegano dalla cattedra e founder di startup che vendono soluzioni.

IA Upgrade è stata in questi mesi anche uno spazio di scambio. Le domande che mi sono arrivate dai lettori, i commenti agli articoli, le testimonianze di chi mi raccontava la propria esperienza, hanno alimentato i temi del libro più di quanto inizialmente sospettassi. Diversi capitoli sono nati da una conversazione cominciata qui dentro, e sono andati avanti grazie alle storie concrete di persone che fanno lavori molto diversi e si pongono le stesse domande.

Devo quindi molto a voi lettori, e ringraziandovi, vi dedico questo libro.

Nota a piè d'articolo: Umani per Ora -- Perché questa volta il lavoro non torna è disponibile su Amazon in versione paperback, copertina rigida e Kindle (ISBN 9798251736472). Materiali, note, estratti e aggiornamenti su ballerano.com/umani-per-ora