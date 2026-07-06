Torio, stampa 3D e niente uranio: il piano nucleare di Ampera per i data center IA

La startup statunitense Ampera ha svelato il primo modulo di reattore nucleare stampato interamente in 3D, definito "il primo reattore subcritico, a stato solido e costruito in fabbrica al mondo": punta ad alimentare i data center dell'intelligenza artificiale entro la fine del decennio

Ampera ha presentato il primo esemplare completo del suo reattore nucleare stampato in 3D, pensato per rifornire di energia i data center dell'intelligenza artificiale. Il modulo, mostrato lo scorso 1° luglio presso il centro di innovazione dell'azienda a Palm Beach Gardens, in Florida, davanti a oltre 100 persone tra funzionari locali e imprenditori, viene descritto dalla società come il primo reattore subcritico, a stato solido e costruito interamente in fabbrica alimentato a torio.

Il cuore del sistema è un core sferico monolitico a geometria gyroid, stampato in carburo di silicio. Si tratta di una forma complessa, quasi impossibile da realizzare con le tecniche di produzione tradizionali, che massimizza la superficie di scambio termico rispetto al volume occupato. Proprio la complessità geometrica ha spinto Ampera verso la manifattura additiva, l'unica strada percorribile per dare forma a una struttura del genere.

Il combustibile utilizzato è a base di torio, racchiuso in particelle TRISO (tristructural isotropic): un nucleo di combustibile avvolto da più strati ceramici e di carbonio. Il torio è più abbondante e meno costoso dell'uranio, ma non è di per sé fissile: serve una sorgente di neutroni esterna per innescare la trasformazione in protoattinio-233, che decade poi in uranio-233. Proprio questa caratteristica lo rende, secondo la World Nuclear Association, più difficile da impiegare per scopi militari rispetto ai combustibili nucleari tradizionali.

Sicurezza intrinseca, ma tempi lunghi

La natura subcritica del reattore significa che il combustibile non può sostenere da solo una reazione a catena: senza una sorgente esterna che la inneschi, la fissione si arresta, riducendo drasticamente il rischio di una fusione del nocciolo. Il design a stato solido, privo di parti in movimento, dovrebbe inoltre semplificare manutenzione e gestione operativa rispetto ai reattori convenzionali.

Il modulo nucleare fa parte della più ampia Integrated Energy Architecture di Ampera, che comprende anche un'unità di recupero del calore residuo e un generatore a combustibile convenzionale, componibili singolarmente in base alle esigenze del cliente. Per la conversione in energia elettrica, l'azienda ha sviluppato una turbina proprietaria a ciclo Brayton con CO2 supercritica a circuito chiuso, con un obiettivo dichiarato di 30 MWe per configurazione (fino a 15 MWe per le versioni più piccole), sufficiente ad alimentare un data center di dimensioni tipiche.

Il fondatore e CEO Brian Matthews ha definito il nuovo nocciolo e il relativo contenitore a pressione "la base per una produzione di energia nucleare costruita in fabbrica e su scala industriale", sottolineando come la tecnologia additiva impiegata dimostri "un percorso commerciale concreto" per portare sul mercato la nuova generazione di reattori "in tempi accelerati". Ampera, ha aggiunto, punta ai settori che hanno più fame di energia: data center per l'IA, difesa, industria e settore marittimo.

Sui tempi, l'azienda resta cauta: la componente di generazione elettrica a gas dovrebbe essere disponibile già dal 2027, mentre il modulo nucleare vero e proprio arriverà ai clienti soltanto intorno al 2030, condizionato all'approvazione regolatoria. Un dettaglio non secondario, considerando che negli Stati Uniti nessun reattore commerciale al torio risulta oggi operativo, e che i tempi di certificazione per tecnologie nucleari inedite si misurano tradizionalmente in anni, se non decenni.

Il confronto con la concorrenza aiuta a inquadrare il traguardo raggiunto: Valar Atomics ha già acceso il proprio microreattore Ward 250, generando elettricità sufficiente ad alimentare un desktop Nvidia RTX Spark, e ha annunciato una partnership con Nvidia per un data center da 30 MW. Ampera, per ora, si ferma un passo prima: ha mostrato l'hardware, non ancora la produzione di energia.