Tianwen-3: nuovi dettagli sulla missione con la quale la Cina batterà gli USA nella corsa verso Marte

Alla fine di maggio la Cina ha lanciato la missione Tianwen-2 diretta verso l'asteroide 2016 HO3 per raccogliere dei campioni. Una delle missioni più importanti però avverrà nel prossimo futuro, quando la CNSA intenderà lanciare la missione Tianwen-3 che ha come obiettivo arrivare su Marte, prelevare dei campioni di roccia e riportali sulla Terra. Si tratta di un piano simile a quello della missione Mars Sample Return di ESA e NASA ma con quest'ultima che probabilmente verrà cancellata a causa dei costi.

Il Congresso statunitense non ha ancora deciso in via definitiva quale sarà il budget della NASA e come verrà ripartito, ma è molto probabile che la scelta sarà quella di portare avanti Artemis per battere i cinesi per il ritorno sulla Luna, cancellare Mars Sample Return e puntare a sviluppare missioni umane verso il Pianeta Rosso. Per questo la Cina potrebbe essere la prima nazione a riportare dei campioni di roccia e regolite da un altro pianeta.

Tianwen-3: la Cina potrebbe battere gli USA sulla strada per Marte

La CNSA sta proseguendo nello sviluppo della missione Tianwen-3 (dopo il successo della missione Tianwen-1 con il rover Zhurong). Nello studio dal titolo In search of signs of life on Mars with China’s sample return mission Tianwen-3 si analizzano diversi aspetti di questa missione ma tra i più interessanti ci sono alcuni dettagli su come la Cina intende raccogliere i campioni marziani da riportare sulla Terra.

La missione Tianwen-3 dovrebbe essere lanciata alla fine del 2028 e ha come obiettivo di riportare almeno 500 grammi di roccia e regolite marziana. La CNSA ha pensato a diversi metodi di prelievo come una raccolta superficie, ma anche l'utilizzo di una trivella (che arriverà fino a 2 metri di profondità) e anche la presenza di un piccolo drone. La scelta di raccogliere diverse tipologie di campioni è legata ad avere la maggior probabilità di avere delle rocce e/o regolite che possa contenere tracce di vita passata. Si tratterebbe di una scoperta rivoluzionaria per il genere umano e tra le più importanti di questo secolo.

Poter raccogliere sia campioni superficiali, ma soprattutto sotto la superficie permetterà di avere accesso a strati che non sono stati intaccati dalle radiazioni che dovrebbero aver sterilizzato tutta la parte superiore. La Cina ha intenzione anche di costruire una struttura apposita per analizzare inizialmente questi campioni così da essere certi che siano sicuri per la vita sulla Terra.

Come già specificato in passato, la missione cinese prevede il lancio di due razzi spaziali. Il primo avrà un lander che atterrerà sulla superficie trasportando un piccolo drone dotato di braccio robotico. Il secondo invece avrà un orbiter per riportare i campioni sulla Terra. Attualmente la Cina sembra aver acquisito un'ottima esperienza per quanto riguarda le missioni spaziali, comprese quelle nello Spazio profondo e con gli USA che sembrano intenzionati a ridurre il loro impegno, la nazione asiatica avrà campo libero da questo punto di vista.