Thomas Zurbuchen entra in Blue Origin nella divisione dei progetti avanzati per sviluppare le soluzioni del futuro

Blue Origin sta cercando di recuperare lo svantaggio nei confronti del principale rivale, SpaceX, investendo e diversificando i propri progetti anche cercando di proseguire ciò che la società di Elon Musk ha iniziato negli scorsi anni (con le capsule commerciali per le missioni in LEO). Oltre a progetti come i lander lunari Blue Moon, i razzi spaziali New Glenn e New Shepard, costellazioni satellitari come TeraWave e soluzioni come Power Tower per la produzione di energia sulla Luna, ci sono idee ancora più ambiziose.

Per cercare di sviluppare questi progetti, come la possibilità di creare pannelli solari dalla regolite lunare, nella squadra di Blue Origin è arrivato un nome di spicco: Thomas Zurbuchen che è diventato Senior VP, Advanced Concepts nella società di Jeff Bezos. Per chi non conoscesse Zurbuchen, è stato Associate Administrator della Science Mission Directorate (SMD) della NASA da ottobre 2016 a fine 2022 permettendo di completare missioni dal grande impatto scientifico.

Thomas Zurbuchen ha collaborato alla realizzazione del James Webb Space Telescope, del rover Perseverance e del drone Ingenuity, di Parker Solar Probe, di DART, OSIRIS-REx, Programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) e avviato missioni come Earth System Observator, Europa Clipper e Dragonfly.

In un post su LinkedIn, il nuovo dirigente di Blue Origin ha dichiarato "il team Advanced Concepts di Blue Origin sviluppa progetti e sistemi di nuova generazione per promuovere un futuro sostenibile di vita e lavoro nello Spazio, trasformando idee audaci in vere roadmap. Credo che Blue Origin sia in un momento decisivo, e Advanced Concepts sia all'avanguardia di questo cambiamento. È un team che si pone le domande che determinano ciò che Blue costruirà dopo e le tecnologie che lo rendono possibile. Sono orgoglioso di entrare a far parte di un team che ha già realizzato così tanto, dal lavoro di utilizzo delle risorse in-situ come Blue Alchemist e Project Oasis allo sviluppo di nuove capacità per vivere e lavorare nello Spazio, incluse commercial LEO destinations, e altro ancora. Non vedo l'ora di guidare ciò che verrà dopo e di contribuire a trasformare i progetti avanzati di oggi nelle capacità di domani".

Oltre a Thomas Zurbuchen, negli scorsi mesi anche Tory Bruno (ex-presidente di ULA) è entrato a far parte di Blue Origin come supervisore dei progetti della società legati alla sicurezza nazionale statunitense. Due personaggi di spicco nel mondo delle missioni spaziali e nei programmi ad alta innovazione. Queste figure potrebbero essere determinanti per il futuro della società di Jeff Bezos permettendo di superare i limiti mostrati negli scorsi anni.