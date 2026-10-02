Theras porta in Italia Maestro, il robot chirurgico che affianca il medico al letto operatorio

Realizzata da Moon Surgical, Maestro è una piattaforma robotica pensata per assistere il chirurgo durante gli interventi laparoscopici. Il sistema utilizza due bracci robotizzati, resta accanto al paziente e si integra nelle sale operatorie già esistenti senza imporre una configurazione dedicata.

Non si tratta di un sistema di tele-robotica con console separata. Il chirurgo mantiene il controllo diretto della procedura, il contatto con il campo operatorio e l'impiego degli strumenti laparoscopici tradizionali, mentre la piattaforma fornisce supporto per la visualizzazione e la gestione di un secondo strumento. Ora, Theras, un'azienda biomedicale italiana fondata nel 2011 a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, annuncia di aver siglato un accordo di distribuzione esclusiva con Moon Surgical per portare Maestro in Italia.

Due bracci robotizzati per la laparoscopia

Il sistema sviluppato da Moon Surgical utilizza due bracci articolati co-manipolati. Uno può sostenere e riposizionare l'ottica laparoscopica, mentre l'altro gestisce uno strumento destinato all'esposizione dei tessuti. La configurazione lascia al chirurgo il controllo della procedura al letto operatorio e conserva il feedback tattile tipico della laparoscopia convenzionale.

Maestro è compatibile con strumenti e ottiche laparoscopiche disponibili sul mercato nei diametri da 5 e 10 millimetri. Il posizionamento dei trocar (strumenti chirurgici che creano un piccolo accesso attraverso la parete addominale durante un intervento laparoscopico) resta quello previsto dalla tecnica laparoscopica standard, mentre la piattaforma può essere portata al tavolo operatorio quando necessario. La struttura compatta punta così a evitare i vincoli di spazio e di allestimento associati ai sistemi robotici più grandi.

Un precedente studio prospettico monocentrico, pubblicato su Obesity Surgery nel 2024, ha valutato 50 interventi digestivi laparoscopici eseguiti con Maestro. Tutte le procedure sono state completate senza conversione alla laparotomia e senza modificare la composizione dell'équipe. Le quattro complicanze che si sono palesate non sono state attribuite al dispositivo e il grado di soddisfazione del chirurgo è risultato pari al 92%.

ScoPilot porta l'AI nell'ottica

La piattaforma combina robotica, software e Intelligenza Artificiale. La funzione ScoPilot, infatti, utilizza la computer vision per riconoscere la posizione degli strumenti nell'immagine laparoscopica e adattare il campo visivo in base ai movimenti del chirurgo.

L'obiettivo è ridurre la necessità di interrompere la manipolazione degli strumenti per chiedere un aggiustamento dell'ottica. Secondo la valutazione pubblicata dalla Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, ScoPilot ha ricevuto l'autorizzazione FDA nel marzo 2025 e al momento della valutazione era stato utilizzato da dieci chirurghi in due ospedali francesi, con applicazione iniziale alla colecistectomia.

La funzione opera localmente sulla piattaforma Maestro attraverso NVIDIA Holoscan. Il software elabora il flusso video laparoscopico e i movimenti degli strumenti per fornire un controllo assistito dell'ottica, senza trasformare il sistema in una piattaforma autonoma.

Una piattaforma pensata per sale già operative

La scelta di Theras arriva in una fase in cui gli ospedali devono aumentare la produttività delle sale operatorie con équipe spesso ridotte. L'approccio di Moon Surgical punta proprio a un impiego meno vincolato rispetto ai sistemi che richiedono una sala dedicata, personale specificamente formato e un investimento infrastrutturale più ampio.

La collaborazione tra Moon Surgical e Theras sarà presentata durante Wave by Vento, in programma dal 7 al 9 ottobre 2026 alle OGR Torino. All'evento parteciperà anche Anne Osdoit, CEO di Moon Surgical, insieme al management di Theras.

Il progetto si inserisce nel percorso di Open Innovation avviato da Theras con il supporto di Mind The Bridge. Dopo lo scouting di centinaia di soluzioni internazionali, l'azienda ha selezionato Moon Surgical per la maturità della piattaforma e per il potenziale di applicazione nella chirurgia interventistica. L'accordo estende così l'attività di Theras, finora concentrata soprattutto su diabete, dolore cronico, obesità e medical selfcare, al settore della robotica chirurgica.

Per altri dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Moon Surgical.