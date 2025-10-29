The Peregreen 3: il drone più veloce del mondo segna un record incredibile

The Peregreen 3, drone artigianale stampato in 3D dal designer sudafricano Mike Bell e dal figlio Luke, ha raggiunto la velocità record di 585 km/h. Dotato di motore da 16,2 kW e raffreddamento a liquido, ha stabilito un nuovo primato mondiale, in attesa di conferma dal Guinness World Records.

Si chiama The Peregreen 3 il nuovo drone più veloce del mondo, un modello realizzato a mano e stampato in 3D dal designer e ingegnere sudafricano Mike Bell insieme al figlio Luke Maximo Bell. Il quadricottero ha raggiunto l'incredibile velocità di 585 km/h, frantumando il precedente record mondiale e superando di 27 km/h il risultato ottenuto in precedenza con lo stesso drone.

Il progetto è stato documentato in un video pubblicato sul canale ufficiale dei Bell, in cui vengono mostrate tutte le fasi della costruzione, dai test aerodinamici al volo finale che ha decretato il nuovo record. The Peregreen 3 ha una forma affusolata simile a un missile, con una struttura a quattro code posteriori che ospitano i motori. Questa configurazione, unita a una straordinaria attenzione per l'aerodinamica, ha permesso al drone di raggiungere prestazioni mai viste prima nel settore.

Un elemento chiave del progetto è il sistema di raffreddamento a liquido della batteria, che consente di eliminare ventole e prese d'aria, migliorando l'efficienza aerodinamica e riducendo il peso. Tuttavia, la potenza estrema ha un prezzo: alla velocità massima di 585 km/h, l'autonomia del drone si riduce a soli 23 secondi. Un tempo breve, ma sufficiente per stabilire il record mondiale.

All'interno del motore del drone più veloce del mondo

Il motore di The Peregreen 3 sviluppa 16,2 kW di potenza, circa il doppio rispetto alla seconda generazione del progetto, che raggiungeva 480 km/h con 8,9 kW, e quasi il triplo della prima versione, limitata a 397 km/h con 5,2 kW. Anche il peso è aumentato progressivamente, passando da 1,05 kg nel primo modello a 1,85 kg nel secondo, fino ai 2,77 kg dell'attuale versione.

Il volo record è stato monitorato con sensori e GPS di bordo, che hanno registrato con precisione la velocità e il tragitto del drone. Ora si attende la conferma ufficiale da parte del Guinness World Records, che dovrà verificare i dati e riconoscere ufficialmente The Peregreen 3 come il drone più veloce al mondo.

Difficilmente vedremo una produzione su larga scala di questo modello, ma Mike e Luke Bell non escludono la possibilità che la tecnologia sviluppata possa ispirare nuovi droni consumer con design simili, pensati per appassionati di volo in prima persona (FPV).