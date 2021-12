The Book of Boba Fett: c'è anche Spot di Boston Dynamics, ecco dove

Nella giornata di ieri è diventato disponibile su Disney+ il primo capitolo della nuova serie The Book of Boba Fett, che vede come protagonista il famoso cacciatore di taglie dell'immaginario di Star Wars ora diventato signore del crimine. Ambientata dopo i fatti di The Mandalorian, vede Boba Fett liberarsi dal sarlacc, il mostro verso cui era stato spinto da Han Solo durante i fatti di Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi.

Il cane robot Spot in The Book of Boba Fett

Il primo capitolo di The Book of Boba Fett è pieno di effetti speciali, così come della presenza di animatronici e altri tipi di robot, tra i quali non mancano quelli forniti da Boston Dynamics. Come si vede al minuto 9:39 del seguente video, infatti, è presente anche il cane robot Spot. La sua presenza è stata confermata dalla stessa Boston Dynamics con un tweet.

"Spot è andato a lavorare in molti ambienti diversi quest'anno e ora abbiamo aggiunto nella lista una galassia lontana lontana" si legge nel tweet di Boston Dynamics. Anche la serie precedente The Mandalorian è stata realizzata sfruttando tecnologie di recente concezione, in quel caso lo Stagecraft e il motore di gioco Unreal.

Boston Dynamics è una delle aziende di robotica statunitensi più note, si occupa soprattutto di implementare e addestrare l'AI nei propri robot per dare loro uno scopo; l'azienda fa parte del conglomerato tecnologico giapponese SoftBank che l'ha acquistata da Google per una somma non rivelata. Un anno fa Boston Dynamics è stata acquisita da Hyundai.

Spot è un robot più agile capace di muoversi anche sui terreni più accidentati. Spot è in grado di evitare gli ostacoli a 360 gradi in autonomia o con controllo da remoto. Le aziende possono personalizzare Spot aggiungendo sensori specializzati, utilizzando il loro software e implementando altri tipi di attrezzatura. I primi clienti stanno già testando Spot, visto che la produzione di serie è già partita. Lo usano per monitorare i cantieri, per espletare ispezioni a distanza in impianti di gas, petrolio ed elettricità, il tutto garantendo sicurezza sul lavoro agli operai. Qui altri dettagli.