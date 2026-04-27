Thales Alenia Space risponde alle critiche della NASA sui problemi produttivi del Lunar Gateway

Nella seconda metà di aprile, durante un'udienza al Congresso statunitense, Jared Isaacman (amministratore della NASA) aveva dichiarato come i moduli HALO (Habitation And Logistics Outpost) e I-HAB (International Habitation Module) di Lunar Gateway avessero dei difetti produttivi riconducibili a della corrosione. L'affermazione spiegava anche perché l'agenzia spaziale statunitense avesse deciso di optare per una base lunare permanente sulla superficie del satellite naturale piuttosto che di una stazione spaziale. Il progetto è quindi stato sostanzialmente cancellato per dedicare gli sforzi ad altre opportunità.

La dichiarazione è stata ampiamente diffusa e non sono tardate le dichiarazioni delle parti interessate. ESA e Northrop Grumman, che erano coinvolti nel progetto Lunar Gateway e che stanno continuando a seguire l'allestimento dei moduli per potenziali utilizzi futuri, hanno confermato la corrosione evidenziata da Isaacman ma in generale non l'hanno ritenuta veramente grave. L'agenzia spaziale europea ha aggiunto che non sarebbe stato quel problema a posticipare il progetto, come detto dall'amministratore della NASA. Anche Axiom Space, che ha appaltato a Thales Alenia Space la costruzione di alcuni moduli della stazione spaziale commerciale Axiom Station, ha dichiarato di avere riscontrato un problema simile.

La risposta di Thales Alenia Space sui moduli del Lunar Gateway

Per questa settimana era attesa la risposta di Thales Alenia Space per ribattere alle dichiarazioni di Isaacman (che erano state precedute da alcune indiscrezioni). La società italo-francese ha dichiarato in una nota stampa che "i nostri team stanno lavorando di pari passo con il nostro cliente di lunga data Northrop Grumman per garantire che il modulo HALO soddisfi pienamente i requisiti della missione, utilizzando processi approvati dalla NASA. Un noto comportamento metallurgico è stato trovato sulla superficie del modulo, che sarà riparato entro la fine del terzo trimestre del 2026. Per quanto riguarda l'I-HAB, che è ancora nelle nostre strutture fino ad oggi, stiamo anche collaborando con l'ESA per risolvere presto lo stesso problema correlato".

La società ha poi aggiunto che "la nostra azienda, insieme ai suoi clienti e partner, è abituata ad affrontare e risolvere questo tipo di situazioni, in questo ambiente spaziale molto impegnativo. Ad esempio, un comportamento metallurgico di questo tipo si è verificato decenni fa durante la produzione di elementi per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). I moduli pressurizzati della ISS si sono dimostrati altamente performanti e continuano a funzionare in modo affidabile, superando la loro durata di vita prevista originale. Con quasi il 50% del volume pressurizzato della ISS costruito dalla nostra azienda ancora funzionante dopo 25 anni, facciamo leva su questa esperienza per affrontare la situazione attuale con agilità, competenza e pieno controllo tecnico. In questo momento, ulteriori commenti sarebbero prematuri. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento a Northrop Grumman per HALO e ESA per I-HAB".

Se le riparazioni verranno eseguite come previsto e l'allestimento definitivo verrà completato, è possibile (ma non certo) che HALO e I-HAB saranno impiegati nella futura base lunare permanente. Questo perché potrebbe ridurre i costi complessivi e le tempistiche necessarie per raggiungere l'operatività. Nel frattempo sappiamo che il modulo PPE (Power and Propulsion Element) sarà integrato all'interno della navicella a propulsione nucleare Space Reactor-1 Freedom per il primo test, con un lancio previsto nel 2028.