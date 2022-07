Thales Alenia Space e MIPRONS svilupperanno il ''propulsore ad acqua'' per satelliti

Con la sempre maggiore rilevanza del mercato spaziale, l'innovazione sarà sempre più importante via via che passerà il tempo e essere "tra i primi" sarà un vantaggio fondamentale per cercare di ritagliarsi il proprio spazio con una competizione sempre più serrata. Per questo la notizia che Thales Alenia Space e MIPRONS hanno siglato partnership per lo sviluppo di un propulsore dedicato ai satelliti è una nota positiva per l'Italia.

La particolarità di questo nuovo progetto è che il propellente che verrà impiegato sarà l'acqua. Si tratta di una scelta legata a una maggiore sostenibilità delle operazioni spaziali che, oltre ad avere un ruolo di tipo economico, avranno in futuro anche una rilevanza dal punto di vista dell'impatto ambientale (quando le missioni saranno in numero maggiore rispetto a ora).

Thales Alenia Space e MIPRONS e il ''propulsore ad acqua''

In particolare la tecnologia (già brevettata in Italia) per questo genere di propulsori è stata sviluppata da MIPRONS e sfrutta l'acqua come elemento iniziale per generare i componenti necessari effettivamente per la propulsione dei satelliti. Con l'elettrolisi infatti si può scindere la molecola d'acqua in idrogeno e ossigeno che poi bruciano in camera di combustione.

Questo propulsore sviluppato da Thales Alenia Space e MIPRONS sarà inoltre compatto e scalabile così da poter essere impiegato sia in nanosatelliti sia in satelliti di medie dimensioni. La flessibilità di impiego permetterà di aprire così nuovi mercati e raccogliere un maggior numero di clienti (aumentando la sostenibilità dell'investimento).

Le varie dimensioni delle camere di combustione del propulsore

Per la realizzazione del propulsore è stata impiegata anche la stampa 3D mentre gli esemplari di produzione saranno utilizzati dai satelliti realizzati da Thales Alenia Space (che penserà allo sviluppo e porterà a termine i test ambientali sul modello ingegneristico) per le operazioni di modifica dell'orbita e prevenire le collisioni. Il tutto anche per via dell'alta efficienza e capacità di spinta.

Secondo l'azienda, ALEXIUS è pensata per i nanosatelliti con una spinta che può arrivare a 20N e con impulso specifico di 350". ALBIREO invece è il modello più evoluto e avrà maggiori possibilità di eseguire manovre orbitali riducendo al contempo peso e complessità.

Massimo Claudio Comparini (Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia) ha dichiarato "la nostra azienda è orgogliosa di aver attivato la collaborazione tecnica per lo sviluppo di nuovi paradigmi di missioni spaziali con MIPRONS, una realtà che si sta facendo conoscere a livello nazionale ed internazionale. Questo accordo conferma la strategia di Thales Alenia Space di essere protagonista delle nuove iniziative di -new space- confermando la sua posizione centrale nella filiera spaziale in sinergia con le nuove start-up che stanno emergendo. Agendo come catalizzatore verso le realtà dell’ecosistema spaziale, Thales Alenia Space è sempre pronta ad accettare le sfide di un futuro che punta sempre più allo Spazio come settore strategico".

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !