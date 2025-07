Thales Alenia Space e ASI siglano un accordo per la costruzione del modulo lunare MPH

Come abbiamo scritto di recente, la Corea del Sud vorrebbe realizzare una base lunare entro il 2045. Un piano ambizioso ma non unico considerando che anche la Cina, insieme ad altri partner, vorrebbe costruire una base lunare di ricerca nei prossimi anni utilizzando risorse in situ. Anche l'Italia ha intenzione di avere un ruolo nell'esplorazione della Luna all'interno del programma Artemis grazie al modulo lunare MPH (o Multi-Purpose Habitation).

Secondo quanto riportato, l'ASI e Thales Alenia Space hanno stretto un accordo per la realizzazione del modulo lunare MPH che non sarà solo una struttura fissa dove gli astronauti potranno svolgere attività sulla superficie della Luna, ma anche spostarsi e quindi esplorare zone differenti (associandolo quindi anche alle operazioni di un rover pressurizzato).

Thales Alenia Space e ASI insieme per il modulo lunare MPH

Il lancio è previsto nel 2033 dal Kennedy Space Center. Il modulo lunare MPH potrà spostarsi sia con astronauti a bordo ma anche in autonomia (senza equipaggio all'interno) così da trovarsi pronto ad accogliere gli equipaggi in zona differenti e ampliando così le capacità operative e la flessibilità di utilizzo. La vita utile operativa del Multi-Purpose Habitation sarà di circa 10 anni e avrà quindi la possibilità di essere utile per diverse missioni.

Teodoro Valente (presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana) ha dichiarato "MPH rappresenta una ennesima sfida scientifica per l'Italia e per l'ASI che pianificano, così, di fare giungere sulla superficie lunare un insediamento umano confortevole e sicuro, grazie anche alla competenza e agli elevati standard tecnologici competitivi che Thales Alenia Space Italia ha saputo acquisire a livello internazionale nel settore dell'abitabilità nello Spazio. Il futuro modulo lunare, risultato degli storici rapporti tra NASA e ASI, rientra in una visione di investimenti di lungo termine che l'Italia ha messo in campo e che ci permettono di essere sempre più protagonisti nella nuova corsa allo Spazio, di essere, inoltre, parte fondamentale nella Moon to Mars Strategy del programma Artemis della NASA".

Inizialmente Thales Alenia Space Italia e altri partner (come Altec) lavoreranno insieme alla progettazione di componenti essenziali come il sistema di supporto vitale, la resistenza alla regolite lunare, la capacità di resistere agli impatti di micro-meteoriti e la gestione della ridotta gravità lunare. In ottica futura invece queste tecnologie potranno anche essere impiegate in ambienti dedicati alle missioni umane su Marte, previste nei prossimi decenni.