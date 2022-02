Tesla Roadster e Starman lanciati nello spazio: che fine hanno fatto? Ecco dove sono ora

Elon Musk, il pazzo imprenditore al quale si devono le invenzioni di Tesla, casa automobilistica ad avere realizzato auto elettriche di lusso (e non solo) ma anche SpaceX, azienda aerospaziale statunitense capace di rivoluzionare il mondo dei lanci nello spazio, lanciò quattro anni fa una Tesla Roadster con l'allora nuovo Falcon Heavy. Un lancio in cui la macchina venne spedita nello spazio con alla guida un manichino chiamato ''Starman''.

Una grande trovata pubblicitaria che di fatto rese non solo il lancio ma anche Elon Musk, Tesla e SpaceX, famosa a tutti anche a chi fino ad allora non ne sapeva dell'esistenza. Ma dopo 4 anni dal lancio ci si chiede oggi che fine abbiano fatto la Tesla Roadster e il manichino Starman.

Tesla Roadster e ''Starman'': che fine hanno fatto?

Incredibile ma entrambi sono ancora ''vivi'' ossia interi e in orbita nello spazio. Sì, perché dando uno sguardo a questo sito che li tiene tracciati nel tempo ecco che la Tesla Roadster si trova attualmente a 377.897.140 km dalla Terra. Viaggia ad una velocità di 1.600 km/h rispetto alla Terra ed ha percorso la bellezza di 3,195 miliardi di km. Interessante scoprire anche come l'auto di Elon Musk sia a 315.392.775 km da Marte e a 235.778.347 km dal Sole.

E non solo perché tramite alcuni studi si è scoperto che esiste una probabilità del 6% che la Tesla Roadster possa entrare in collisione con la Terra. Numeri diversi invece con la possibilità che si possa avvicinare a Venere con una percentuale del 2.5%. Quanto tempo precisamente è passato da quando è stata lanciata? Sono 4 anni e 9 giorni, chiaramente ad oggi in cui scriviamo.

Insomma una Tesla indistruttibile che sta vagando per lo spazio da ormai più di quattro anni e che sembra non volersi fermare a meno di cambiamenti proprio come la collisione con uno dei pianeti citati o chissà per cosa altro. Qui potete osservare tutti i dati di percorrenza della Tesla Roadster in continuo cambiamento e aggiornamento in base alla sua posizione.