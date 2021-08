Tesla, pronto un progetto Megapack da 6 MWh per entrare nel mercato giapponese

La società giapponese Global Engineering Co. ha confermato di aver raggiunto un accordo con Tesla, precisamente con la divisione Energy, per iniziare un primo progetto pilota riguardante l'installazione di un sistema di accumulo Megapack da 6 MWh a servizio dell'isola di Hokkaido, nord del Giappone.

"Tesla inizierà a consegnare sistemi per un progetto di accumulo di energia nell'isola settentrionale del Giappone di Hokkaido. Il sistema da 6 MWh, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 500 famiglie, sarà supervisionato da Global Engineering Co. Entrerà in funzione nel 2022" ha affermato un rappresentante della compagnia energetica giapponese.





Un progetto volto ad aiutare la rete elettrica nazionale, e soprattutto quella interna dell'isola, garantendo un costante afflusso di energia e massimizzando l'utilizzo di quella prodotta da fonti rinnovabili. Un primo investimento con dimensioni relativamente ridotte atto a far saggiare alle aziende elettriche locali le caratteristiche dei sistemi Megapack, prima di pensare a sviluppare progetti su larga scala.

Un settore quello dei sistemi di stoccaggio di energia elettrica in rapida crescita, che lo scorso trimestre ha visto Tesla fornire sistemi per ben 1.274 MWh di capacità, facendo registrare un aumento del 204% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.