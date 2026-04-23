Tesla Optimus V3: il robot umanoide slitta perché i concorrenti potrebbero copiarlo

Tesla avvierà la produzione del robot Optimus nel 2026, ma con volumi limitati e tempistiche incerte. Elon Musk ammette le difficoltà legate alla complessità del progetto. Il reveal di Optimus V3 è stato rinviato a metà anno circa.

Tesla continua a portare avanti il progetto del robot umanoide Optimus, ma con tempistiche più caute rispetto alle previsioni iniziali. Durante la recente call sugli utili del primo trimestre 2026, il CEO Elon Musk ha confermato che la produzione inizierà nello stabilimento di Fremont tra fine luglio e agosto, ma ha anche ammesso che i volumi iniziali saranno molto limitati.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la trasformazione della linea produttiva. Dopo oltre un decennio di attività, la produzione delle Tesla Model S e Tesla Model X terminerà all'inizio di maggio. Subito dopo, Tesla smantellerà completamente la linea per installare una nuova infrastruttura dedicata a Optimus. Musk ha definito questo processo estremamente rapido, sottolineando che l'azienda punta a completare la conversione in appena quattro mesi.

Tuttavia, la complessità del progetto è enorme. Optimus è composto da circa 10.000 componenti unici, molti dei quali non sono mai stati prodotti in massa. Questo rende difficile prevedere i ritmi produttivi. Musk ha spiegato che la velocità sarà determinata dal componente più problematico dell'intera catena, rendendo "impossibile" stimare una produzione precisa per il 2026.

Elon Musk ha "raffreddato" le attenzioni intorno a Tesla Optimus V3?

Queste dichiarazioni rappresentano un cambio di tono rispetto al passato. Nel 2025, Musk aveva parlato della produzione di circa 10.000 robot entro l'anno, obiettivo che non è stato raggiunto. All'inizio del 2026, lo stesso CEO ha ammesso che nessun Optimus era ancora impegnato in attività realmente utili all'interno delle fabbriche Tesla.

Nel frattempo, l'azienda guarda già oltre. È in costruzione una seconda fabbrica dedicata a Optimus presso il sito di Giga Texas, con avvio previsto intorno all'estate del 2027. Questo stabilimento dovrebbe produrre versioni future del robot in volumi più elevati.

Anche il reveal della nuova versione Optimus V3 ha subito un ulteriore rinvio e potrebbe avvenire solo a metà 2026. Secondo Tesla, la scelta è legata alla volontà di evitare che i concorrenti analizzino e copino le innovazioni mostrate.