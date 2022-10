Tesla Optimus sarà anche super forte: un solo attuatore solleva un pianoforte | Video

Esattamente un mese fa Tesla ha svelato i suoi progressi nello sviluppo di un robot umanoide, dapprima chiamato semplicemente Tesla Bot, e poi meglio identificato con il nome di Optimus.

Durante la presentazione una versione di sviluppo era già in grado di camminare e svolgere semplici movimenti, ma il corpo era sostanzialmente composto da parti disponibili sul mercato. Il vero Optimus, quel giorno mostrato in pubblico ma non ancora capace di camminare, sarà invece realizzato interamente da Tesla, a partire dagli attuatori che permetteranno i vari gradi di movimento.

In una delle rare occasioni in cui Tesla ha prodotto del materiale per marketing, abbiamo un video in cui proprio uno degli attuatori, destinati alle gambe di Optimus, è in grado di sollevare facilmente un pianoforte.

Il peso dello strumento musicale, circa 500 kg, non sembra essere un problema per l'attuatore principale della gamba, ed in effetti Optimus, una volta ultimato, dovrà essere in grado di svolgere anche compiti specifici in fabbrica, evitando così che le persone debbano sobbarcarsi lavori duri e usuranti.

Dietro lo sviluppo dei componenti chiave c'è Konstantinos Laskaris, il principale progettista di motori di Tesla, il cui team ora è stato spostato proprio sul progetto Optimus. In totale nel robot ci saranno 28 attuatori, di cui 2 del tipo che si vede nel video, uno per gamba.