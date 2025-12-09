Tesla Optimus inciampa in pubblico e diventa virale tra risate e dubbi: ecco il video

Un nuovo filmato girato in un negozio Tesla a Miami mostra il robot umanoide Optimus perdere lequilibrio e cadere allindietro mentre il presunto teleoperatore si toglie il visore, riaprendo il dibattito sul reale grado di autonomia del progetto e sulle promesse di Elon Musk per il futuro della robotica domestica

Una nuova dimostrazione pubblica di Tesla Optimus ha alimentato ulteriormente il dibattito sul livello di autonomia dei robot umanoidi proposti da Tesla e sulla reale maturità delle soluzioni di controllo che lazienda guidata da Elon Musk intende portare sul mercato di massa.

Nel corso dellevento Autopilot technology and Optimus, organizzato nel negozio Tesla di Miami, un esemplare di Optimus era posizionato dietro un tavolo colmo di bottigliette dacqua, mentre interagiva con lambiente circostante davanti a un pubblico di curiosi e appassionati. Le immagini, condivise inizialmente sui social e riprese da testate come Futurism, mostrano il robot alzare entrambe le mani verso le tempie, perdere lequilibrio, fare alcuni passi goffi allindietro e infine cadere di schiena, in una sequenza che ha rapidamente attirato ironie e analisi tecniche.

Il video della caduta e il ruolo di un presunto teleoperatore

La dinamica ha portato molti osservatori a collegare il comportamento di Optimus a quello del suo presunto teleoperatore umano, ripreso mentre si sfila il visore di realtà virtuale proprio nello stesso momento in cui il robot sembra "imitare" il gesto. Insomma, sembra proprio che il robot non fosse del tutto autonomo, ma gestito attraverso un sistema di controllo remoto più esteso di quanto spesso lasciato intendere nelle comunicazioni ufficiali.

La scena non è isolata nel percorso recente di Tesla Optimus: già in un evento organizzato in uno studio cinematografico di Hollywood nellottobre dello scorso anno, una schiera di robot bipedi era stata mostrata mentre serviva drink e conversava con gli ospiti, attività che successive analisi esterne avevano collegato in modo significativo a un team di piloti umani fuori campo dotati di controller dedicati. Sui social, figure del settore come la fondatrice della società di robotica 1X Cix Liv hanno evidenziato come il filmato del negozio di Miami sembri confermare la presenza di un sistema di controllo remoto dietro la "magia" scenica delle dimostrazioni, utilizzando toni tra lironico e il critico nel commentare laccaduto.

If there was any question that Optimus uses teleop for their robots. Here one clearly has a guy take the headset off and it falls over.



Absolutely hilarious though. pic.twitter.com/4gYVohjY00  CIX 🦾 (@cixliv) December 8, 2025

Altre voci del giornalismo d'oltreoceano hanno paragonato il rapporto tra i teleoperatori e Optimus a un moderno "Mago di Oz": una grande facciata spettacolare che nasconde una figura umana che gestisce il tutto da dietro le quinte, con richiami espliciti allimmaginario del film classico. Del resto i "fail" del settore della robotica, ancora chiaramente agli stadi embrionali, non sono stati pochi: fra i più recenti quello di AIDOL, anch'esso diventato virale in poco tempo, in cui lo stesso CEO dell'azienda ha ammesso che quanto accaduto servirà da "esperienza".

Lepisodio di Miami evidenzia ancora una volta un divario ancora marcato tra lhardware sempre più sofisticato dei robot bipedi e lo sviluppo del software necessario perché questi sistemi possano muoversi, interagire con lambiente e svolgere compiti complessi senza supervisione o guida continua da parte di un essere umano. Si tratta di un tema centrale per la diffusione domestica e industriale di piattaforme come Optimus, per un settore che promette di diventare enorme nel corso del prossimi decenni.

La discussione è resa ancora più accesa proprio dal contesto finanziario e narrativo che circonda la robotica e, in particolare, Tesla Optimus: Elon Musk ha legato più volte il futuro dellazienda ai progetti in ambito IA e robotica, spingendosi a ipotizzare ricavi cumulativi oltre i 10 trilioni di dollari nel lungo periodo e una potenziale capitalizzazione complessiva in grado di superare gli attuali valori di mercato fino alla soglia dei 25 trilioni di dollari. Limmagine del robot che inciampa dietro un tavolo di bottiglie e cade a terra, pur strappando sorrisi al pubblico online, sottolinea però come ci siano ad oggi numerose sfide aperte: dallequilibrio dinamico alla gestione dei contatti con lambiente, fino alle competenze percettive necessarie per garantire unautonomia reale e non solo dimostrativa.

Il contrasto tra promesse molto ambiziose e performance concrete osservabili nelle demo pubbliche alimenta un confronto costante tra ingegneri, investitori e appassionati di tecnologia, che guardano a casi come questo per capire quanto sia distante lidea di un robot domestico versatile da introdurre in casa con la stessa naturalezza con cui oggi si installa un elettrodomestico connesso.