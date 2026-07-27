Telecamere e intelligenza artificiale sui camion dei rifiuti: come alcune città USA controllano le case

La città di Cape Coral, in Florida, ha deciso di frenare l'adozione di un sistema di sorveglianza basato sull'intelligenza artificiale applicata ai veicoli della nettezza urbana. L'amministrazione comunale voleva equipaggiare i camion con telecamere in grado di fotografare le abitazioni lungo i percorsi di raccolta dei rifiuti, identificando automaticamente infrazioni ai regolamenti locali come l'erba incolta nei giardini, la pittura scrostata sulle pareti esterne o il deposito abusivo di scarti. Il progetto è stato fermato il 13 luglio a causa dell'impatto economico e di benefici ritenuti insufficienti.

I funzionari di Cape Coral hanno smentito le ricostruzioni secondo cui il sistema avrebbe comminato multe o sanzioni automatiche ai residenti. Anche in caso di un futuro ripensamento, la tecnologia basata su visione artificiale e apprendimento automatico rimarrebbe uno strumento d'ausilio per gli ispettori municipali. Qualsiasi segnalazione generata dall'algoritmo richiederebbe l'esame diretto e la convalida manuale da parte di un agente del Code Compliance prima dell'avvio di ogni procedura esecutiva.

La diffusione delle telecamere di monitoraggio negli USA

L'iniziativa di Cape Coral si inserisce in un quadro più ampio di sperimentazioni condotte in diversi comuni statunitensi. Le tecnologie di analisi visiva sviluppate dalla società City Detect sono già operative in svariate località per automatizzare il controllo del territorio e supportare le attività di monitoraggio urbano.

A Stockton, in California, la piattaforma di City Detect ha analizzato quasi 40.000 lotti di terreno, raccogliendo un archivio di circa 200.000 immagini e individuando migliaia di potenziali violazioni dei regolamenti civici. Esperienze analoghe si registrano a Cathedral City, sempre in California, dove il sistema supporta gli uffici preposti ai controlli. La città di Dallas ha invece approvato il finanziamento necessario per l'avvio di un programma simile, la cui operatività resta in attesa dell'implementazione finale.

Il modello di monitoraggio tramite i mezzi della spazzatura sfrutta percorsi quotidiani e capillari già coperti dal personale della nettezza urbana. L'installazione di sensori visivi sui camion permette di mappare ampie aree cittadine senza mobilitare pattuglie dedicate, trasferendo poi i dati scattati a sistemi cloud per l'elaborazione degli alert. L'efficienza teorica dell'elaborazione automatica si scontra però con la realtà dei bilanci comunali e le perplessità sulla reale utilità di automatizzare la caccia ai piccoli illeciti decorativi.