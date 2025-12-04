Superluna Fredda 2025: oggi l'ultima Luna piena gigante dell'anno | Come osservarla

L'ultima Luna piena del 2025 sarà la Superluna Fredda, visibile al meglio dopo il tramonto del 4 dicembre. Si troverà vicino al perigeo, apparendo più grande e luminosa del normale, e raggiungerà il plenilunio alle 00:14 del 5 dicembre. Sarà anche la Luna piena più alta dell'anno.

Dicembre 2025 si chiude con un evento astronomico di rilievo, pronto a farci guardare – e scattare – all'insù: la Superluna Fredda, ultima Luna piena dell'anno e terza Superluna consecutiva. Il fenomeno raggiungerà la fase di massima illuminazione alle 00:14 di venerdì 5 dicembre, ma il momento di osservazione più suggestivo sarà stasera, poco dopo il tramonto di giovedì 4 dicembre, quando il disco lunare sorgerà sull'orizzonte orientale producendo la tipica "illusione lunare", che tende a far apparire il satellite più grande del reale.

A rendere l'evento particolarmente interessante è la quasi coincidenza con il perigeo, il punto più vicino dell'orbita lunare alla Terra. In questa occasione la distanza sarà di circa 357.000 km, condizione che consentirà al nostro satellite di apparire fino all'8% più grande e fino al 16% più luminoso rispetto a una comune Luna piena. La fase di illuminazione al 100% avverrà soltanto dodici ore dopo il minimo avvicinamento, accentuando l'effetto visivo.

La Superluna Fredda è tradizionalmente associata alle basse temperature tipiche del periodo e, nel folklore nordamericano, è conosciuta come Luna delle Lunghe Notti o Luna prima di Yule, in riferimento all'avvicinarsi del solstizio d'inverno. L'evento coincide infatti con il periodo dell'anno in cui il Sole si trova nel punto più basso del cielo; la Luna piena, trovandosi in posizione opposta, raggiunge così la massima elevazione annuale, rendendo il fenomeno osservabile per molte ore.

Questa Luna piena conclude la serie di dodici pleniluni del 2025, anno caratterizzato anche da due eclissi lunari totali, e rappresenta la seconda Superluna più grande dell'anno dopo quella di novembre, chiamata Superluna del Castoro. L'appuntamento anticipa inoltre un nuovo ciclo: la prossima Luna piena sarà la Luna del Lupo, attesa il 3 gennaio 2026, che inaugurerà il nuovo anno con la quarta Superluna consecutiva.

Per un'osservazione ottimale è consigliato scegliere un punto panoramico con visibilità libera verso est. Ovviamente recarsi in un posto libero da inquinamento luminoso potrebbe rendere l'evento ancora più apprezzabile. Condizioni meteo permettendo, l'evento offrirà uno dei migliori spettacoli celesti di fine anno, grazie alla combinazione tra altezza nel cielo, luminosità accentuata e distanza ridotta dalla Terra.