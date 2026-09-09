Stoke Space annuncia il razzo spaziale completamente riutilizzabile Nova Block 2

Nelle scorse ore la società statunitense Stoke Space ha annunciato una versione più grande e potente del suo vettore Nova Pathfinder. Il razzo spaziale completamente riutilizzabile Nova Block 2 debutterà nel 2029.

Negli USA diverse società stanno realizzando vettori di nuova generazione, parzialmente o completamente riutilizzabili, per fare concorrenza a SpaceX (che mantiene un grande vantaggio) e cercare di ritagliarsi il proprio spazio nel settore dei lanci spaziali. Rocket Lab sta sviluppando Neutron, Relativity Space sta completando i test su Terran R e Blue Origin ha già compiuto alcune missioni con New Glenn, ma ora deve tornare all'operatività con almeno uno dei pad di lancio. Stoke Space sta cercando un approccio innovativo, con design completamente riutilizzabile per il suo razzo spaziale Nova Pathfinder.

Nelle scorse ore proprio Stoke Space ha annunciato di aver ricevuto nuovi finanziamenti del valore complessivo di 1 miliardo di dollari permettendo così la finalizzazione di Nova Pathfinder e la sua "evoluzione naturale" Nova Block 2. Quest'ultimo è un vettore completamente riutilizzabile di classe Falcon 9 che promette di aumentare il carico utile rispetto a Pathfinder.

Secondo quanto riportato da Stoke Space, Nova Pathfinder è nelle fasi integrazione e qualificazione con un lancio inaugurale previsto per la prima parte del 2027. Per quanto Pathfinder sia un prodotto di piccole dimensioni, l'idea della società è quella di accumulare esperienza operativa e lanciare carichi utili di clienti. Le prestazioni di Nova Pathfinder indicano una capacità di portare fino a 1,5 tonnellate in LEO. Lo stadio inferiore utilizza 7 propulsori Zenith FFSC che utilizzano metano e ossigeno liquidi con un impulso specifico di 345". Il secondo stadio ha 1 motore Andromeda che utilizzano idrogeno e ossigeno liquidi e con un impulso specifico di 400". Per il secondo stadio, il sistema di protezione termica prevede delle camere di spinta dei propulsori disposte lungo i bordi esterni mentre la parte centrale in metallo utilizza l'idrogeno liquido per raffreddare attivamente l'hardware.

Stoke Space presenta il razzo spaziale Nova Block 2

Stoke Space ha poi annunciato Nova Block 2. Questa soluzione è stata sviluppata in parallelo negli ultimi anni permettendo di portare le prestazioni fino a 15 tonnellate in LEO in una configurazione completamente riutilizzabile (un Falcon 9 arriva a 17,5 tonnellate, recuperando solo il primo stadio) e fino a 4 tonnellate in GTO.

Il design di Nova Block 2 è stato modificato rispetto a Nova Pathfinder, anche se alcune caratteristiche rimangono. Il primo stadio utilizzerà 14 motori Zenith FFSC con prestazionali analoghe a quelle del modello iniziale mentre è presente una struttura simile a quella che si può notare su Super Heavy per permettere l'utilizzo della tecnica dell'hot staging durante la separazione degli stadi.

Il secondo stadio invece perde la forma conica per permettere di alloggiare serbatoi più grandi, più motori e fairing di dimensioni maggiori. Nella zona inferiore sono presenti 24 camere di spinta a idrogeno disposte lungo la circonferenza esterna raffreddando attivamente lo scudo termico metallico inferiore. A differenza di Pathfinder, la gestione dell'idrogeno liquido per il raffreddamento viene affidato a motori indipendenti che possono funzionare anche per sopperire in caso di guasti per non far fallire la missione.

I fairing sono da 5 metri di diametro permettendo di migliorare il volume interno e quindi ospitare carichi utili di dimensioni maggiori. Stoke Space ha dichiarato che il volo inaugurale di Nova Block 2 avverrà nel 2029, nel frattempo verranno svolte diverse missioni commerciali e per agenzie governative con Nova Pathfinder.