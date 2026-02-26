Stellaris sarà la prima centrale a fusione nucleare commerciale di Proxima Fusion. Sorgerà in Germania

Proxima Fusion ha annunciato l'Alpha Alliance e siglato intese per realizzare in Germania lo stellarator dimostrativo Alpha e la futura centrale commerciale Stellaris. Obiettivo: dimostrare un bilancio energetico positivo e avviare l'industrializzazione della fusione magnetica in Europa.

La corsa europea alla fusione nucleare compie un nuovo passo con il lancio dell'Alpha Alliance da parte di Proxima Fusion e la firma di un protocollo d'intesa con RWE, lo Stato Libero di Baviera e il Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP). L'accordo definisce la roadmap per la realizzazione dello stellarator dimostrativo "Alpha" e, successivamente, della prima centrale europea a fusione magnetica con finalità commerciali, denominata "Stellaris".

Il progetto prevede la costruzione di Alpha a Garching, nei pressi di Monaco, in prossimità delle strutture dell'IPP (nel corso del decennio 2030), mentre la futura centrale Stellaris dovrebbe sorgere a Gundremmingen, in Baviera, nell'area di una ex centrale nucleare a fissione attualmente in fase di smantellamento. L'idea è sfruttare infrastrutture e competenze esistenti per ridurre tempi e costi autorizzativi.

Alpha è concepito come uno stellarator di nuova generazione, con l'obiettivo dichiarato di dimostrare per la prima volta un bilancio energetico positivo del plasma, producendo più energia di quanta ne venga immessa per sostenere la reazione di fusione. Si tratta di un passaggio intermedio tra la ricerca pura e un impianto commerciale, pensato per validare materiali, metodi produttivi, magneti superconduttori, sistemi criogenici ed elettronica di potenza in condizioni realistiche.

Nel modello delineato dall'intesa, l'IPP guiderà gli aspetti scientifici e la fisica dei plasmi, mentre Proxima Fusion sarà responsabile dell'ingegneria, delle gare e della costruzione. RWE contribuirà con l'esperienza nella gestione di impianti energetici e nei processi autorizzativi, elemento ritenuto strategico per accelerare il percorso verso la messa in rete di un impianto commerciale.

Il costo stimato per Alpha è nell'ordine dei 2 miliardi di euro. Il finanziamento si baserà su un modello misto pubblico-privato: Proxima Fusion – in cui ha investito anche l'Italia tramite CDP Venture Capital - intende coprire circa il 20% con capitali privati; la Baviera ha indicato la disponibilità a un cofinanziamento regionale fino al 20%, subordinato ai vincoli di bilancio, mentre sono attesi contributi federali nell'ambito delle agende high-tech tedesche. Anche RWE ha espresso disponibilità a un coinvolgimento finanziario.

Parallelamente, Proxima Fusion ha annunciato la creazione dell'Alpha Alliance, un consorzio industriale che riunisce oltre 30 aziende europee e internazionali attive in ambiti chiave per la fusione: materiali avanzati, componentistica, criogenia, magneti, integrazione di sistemi e infrastrutture per centrali elettriche.

Tra i membri figurano realtà come Siemens Energy, Air Liquide, Framatome, TRUMPF e TÜV Rheinland, insieme ad altre aziende specializzate in leghe ad alte prestazioni, vuoto spinto, magneti superconduttori e sistemi di supporto strutturale.

L'obiettivo dichiarato è coordinare fin dall'inizio catena di fornitura, capacità produttive e integrazione di sistema, superando la frammentazione tipica dei grandi progetti di ricerca e impostando Alpha come piattaforma industriale scalabile. Secondo i promotori, le fasi di costruzione di Alpha e della futura Stellaris potrebbero generare diverse migliaia di posti di lavoro e una pipeline pluriennale di contratti lungo la filiera europea.