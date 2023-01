Stazione Spaziale Internazionale: la Soyuz MS-22 danneggiata tornerà sulla Terra senza astronauti

Come avevamo scritto qualche tempo fa, gli ingegneri stavano lavorando a una soluzione su come gestire gli astronauti in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e il rientro della Soyuz MS-22 danneggiata da un foro nella sezione esterna. La decisione sarebbe stata presa durante questo mese e ora abbiamo le prime risposte su come NASA e Roscosmos gestiranno la situazione, confermando alcune strategie che già erano state anticipate nelle scorse settimane.

Nelle scorse ore si è tenuta una conferenza alla quale hanno partecipato alti dirigenti di entrambe le agenzie spaziali. Tra questi erano presenti anche Joel Montalbano (ISS program manager per la NASA) e Sergei Krikalev (Human Space Flight Programs executive director di Roscosmos). I due hanno fornito indicazioni su come permettere il rientro sicuro degli astronauti giunti a bordo della ISS grazie alla Soyuz MS-22. Ecco quanto sappiamo.

Stazione Spaziale Internazionale: gli astronauti torneranno con la Soyuz MS-23

Durante la conferenza è stato chiarito innanzitutto che il foro creato all'esterno della Soyuz MS-22 e che ha fatto disperdere il liquido refrigerante è stato causato da un micrometeorite e non da un detrito spaziale. La certezza assoluta attualmente non c'è (ma analisi potrebbero essere condotte dopo il rientro). Sarebbe stato escluso anche lo sciame meteorico delle Geminidi che la Terra attraversa intorno al 13 dicembre.

Quello che non è stato chiarito è quanto Frank Rubio (NASA), Sergey Prokopyev (Roscosmos) e Dmitri Petelin (Roscosmos) resteranno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La decisione verrà presa nei prossimi mesi. I due cosmonauti e l'astronauta potrebbero rientrare a settembre 2023 con la rotazione "standard" degli equipaggi oppure prima. La Soyuz MS-22 tornerà invece sulla Terra senza equipaggio ma con alcuni esperimenti (verrà quindi utilizzata come fosse una navicella cargo).

Gli ingegneri di Roscosmos analizzeranno la temperatura interna e raccoglieranno ulteriori dati in merito al danneggiamento. Il 20 febbraio dovrebbe essere lanciata la Soyuz MS-23, senza equipaggio, come già annunciato in precedenza. Dopo una o due settimane la Soyuz MS-22 rientrerà. Montalbano (NASA) ha dichiarato che non è considerata una navicella "di salvataggio" ma una "di sostituzione" con Krikalev che si è detto d'accordo. Crew-6 non dovrebbe comunque subire modifiche.

In caso di emergenza sulla Stazione Spaziale Internazionale? Secondo le agenzie spaziali si potrà utilizzare comunque la Soyuz MS-22 per il rientro degli astronauti anche se non è stata scartata completamente l'opzione di utilizzare una Crew Dragon con equipaggio aggiuntivo (NASA e SpaceX stanno ancora collaborando a questo scenario). Krikalev ha anche dichiarato che aggiungere uno strato protettivo esterno alle Soyuz non sarebbe possibile. Una modifica invece applicabile sarebbe quella di raddoppiare il circuito di raffreddamento che attualmente prevede due pompe ma un singolo circuito. Nessuna decisione è stata presa in merito.