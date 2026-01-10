Stazione Spaziale Internazionale: Crew-11 potrebbe rientrare a partire dalla tarda serata del 14 gennaio

Negli scorsi giorni avevamo riportato di come ci sia un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale che ha un problema di salute non meglio precisato. Quello che è noto è la sua appartenenza all'equipaggio della missione Crew-11 composta da Zena Cardman (NASA), Michael "Mike" Fincke (NASA), Kimiya Yui (JAXA) e Oleg Platonov (Roscosmos). Di comune accordo con il centro controllo missione sappiamo che gli astronauti rientreranno alcune settimane prima per permettere controlli approfonditi con le strumentazioni che si trovano solo in centri medici avanzati.

La missione Crew-11 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sarebbe terminata intorno al 20 febbraio, permettendo l'avvicendamento con la successiva missione Crew-12. A causa del problema medico la NASA ha però scelto di velocizzare le procedure e ora sappiamo che la navicella SpaceX Crew Dragon Endeavour potrebbe effettuare l'undocking dalla ISS non prima delle 23:00 del 14 gennaio (ora italiana). L'ammaraggio al largo delle coste della California è previsto per le 9:40 del 15 gennaio (ora italiana).

Secondo quanto riportato i responsabili della missione stanno monitorando il meteo nell'Oceano Pacifico per capire se la capsula potrà ammarare in sicurezza. Questo potrebbe far slittare il rientro di Crew-11 dalla missione sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Come sappiamo, per questioni di privacy medica, non sappiamo chi sia effettivamente il membro coinvolto e quale sia la problematica. James Polk (chief health and medical officer della NASA) ha comunque confermato che le sue condizioni sono stabili e che non si tratta di un'emergenza sanitaria ma servono comunque i dovuti approfondimenti per garantire la massima sicurezza.

Interessante notare che in un recente articolo pubblicato sul blog ufficiale della NASA dedicato alla ISS nel quale vengono citate le recenti attività dei membri di Crew-11, si fa riferimento alle operazioni svolte da Cardman, Yui e Platonov mentre non si fa alcun accenno a Michael "Mike" Fincke, uno dei due astronauti statunitensi parte di questa missione. Non c'è ovviamente alcuna certezza, ma potrebbe essere un'indicazione su chi sia la persona con un problema di salute.