Stazione Spaziale Internazionale: astronauta di Crew-11 ha un problema di salute, la missione potrebbe terminare prima

Recentemente abbiamo riportato di come i cosmonauti siano riusciti a riparare (per ora) tutte le perdite del segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale e di come la Dragon di SpaceX abbia correttamente modificato la sua orbita. La situazione sembrava quindi positiva a bordo dell'avamposto spaziale, con le agenzie che si stavano preparando a una nuova EVA (attività extraveicolare o "passeggiata spaziale").

Nelle scorse ore la situazione si è però complicata con la NASA che ha comunicato come "la passeggiata spaziale" prevista per le prossime ore sia stata posticipata a causa di un problema di salute di un componente dell'equipaggio della missione Crew-11. Per questioni di privacy non è stato diffuso il nome dell'astronauta coinvolto e quale sia il problema di salute specifico, sappiamo solamente che si è manifestato mercoledì pomeriggio. L'agenzia statunitense ha poi aggiunto "la situazione è stabile. La NASA condividerà ulteriori dettagli, inclusa una nuova data per la prossima passeggiata spaziale, in seguito".

Problema medico a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

In un comunicato successivo la NASA ha poi aggiunto "a titolo di aggiornamento alla nostra precedente comunicazione riguardante una situazione medica a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la questione ha coinvolto un singolo membro dell'equipaggio, le cui condizioni sono stabili. Condurre le nostre missioni in sicurezza è la nostra massima priorità e stiamo valutando attivamente tutte le opzioni, inclusa la possibilità di una conclusione anticipata della missione Crew-11. Queste sono le situazioni per cui la NASA e i nostri partner si addestrano e si preparano a gestirle in sicurezza. Forniremo ulteriori aggiornamenti entro le prossime 24 ore".

Ricordiamo che la missione Crew-11 è composta da Zena Cardman (NASA) che è il comandante della missione ed è al suo primo volo spaziale, Michael "Mike" Fincke (NASA), il pilota della missione al suo quarto volo spaziale. C'è poi l'astronauta Kimiya Yui (JAXA) che è uno degli specialisti di missione (al suo secondo volo spaziale) e infine Oleg Platonov (Roscosmos), anch'esso specialista di missione (al suo primo volo spaziale).

La missione è stata lanciata l'1 agosto 2025 alle 17:43 (ora italiana) dal Kennedy Space Center grazie a una navicella Crew Dragon Endeavour. La fine ufficiale della missione era prevista intorno al 20 febbraio 2026, ma questo problema di salute di un membro dell'equipaggio potrebbe far anticipare il rientro. Nel momento in cui scriviamo Shannon, la nave per il recupero della Crew Dragon che opera nell'Oceano Pacifico rimane ancora in porto ma potrebbe posizionarsi entro poche ore nella zona di mare stabilita.

Come scritto sopra, un aggiornamento dell'agenzia spaziale statunitense circa la situazione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sarà reso pubblico nelle prossime ore chiarendo così le operazioni che potrebbero essere messe in atto per la sicurezza dell'astronauta. Infine ricordiamo che attualmente non c'è necessità di lanciare una nuova navicella "d'emergenza" in quanto l'equipaggio potrà utilizzare la stessa Crew Dragon impiegata per raggiungere la ISS. Fortunatamente anche l'impossibilità (momentanea) della Russia di inviare una capsula Soyuz verso la stazione spaziale non rappresenta un problema.