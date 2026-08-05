Starship: SpaceX sta recuperando Ship 40, Flight 14 sarà il primo volo orbitale con recupero del secondo stadio

Nelle scorse ore SpaceX ha annunciato diverse novità per quanto riguarda il razzo spaziale Starship. In particolare Flight 14 vedrà il primo tentativo di cattura di Ship mentre Ship 40 sta per arrivare in Australia.

Alla fine di luglio è stato completato il tredicesimo volo del razzo spaziale riutilizzabile Starship da parte di SpaceX. Flight 13 si è concluso con un successo per quanto riguarda il secondo stadio, Ship 40, mentre il primo stadio (Super Heavy Booster 20) non ha avuto la stessa fortuna, non riuscendo ad ammarare dolcemente nelle acque del Golfo del Messico pur migliorando risolvendo diversi problemi che avevano afflitto Flight 12.

Inaspettatamente Ship 40 è riuscita a resistere all'impatto con l'acqua, a differenza delle unità precedenti e questo "imprevisto" ha portato SpaceX a decidere di recuperare il secondo stadio di Starship dopo aver raccolto quante più informazioni possibili. Il fatto che non fosse previsto il recupero si può intuire anche dalla mancanza di navi idonee ad agganciare Ship 40 per trasportarla verso le coste australiane (GO Australis, la nave di supporto inizialmente prevista, non aveva questa capacità).

Starship: il recupero di Ship 40 e il futuro di Ship 41

Grazie alla resistenza di Ship 40 e alla possibilità di galleggiare per diverse decine di ore dopo l'ammaraggio SpaceX ha deciso di inviare due ulteriori navi chiamate Normand Ranger e Skimmer Tide per supportare GO Australis e il suo equipaggio e permettere così un'analisi approfondita del secondo stadio. Normand Ranger ha agganciato Ship 40 dalla zona inferiore e dovrebbe arrivare in un porto australiano in un paio di settimane. Difficilmente il secondo stadio sarà riportato negli USA, quantomeno non subito e non prima del lancio di Flight 14.

In un articolo della CNN è possibile vedere alcune immagini di Ship 40 e Normand Ranger raccolte dai satelliti commerciali di Vantor che mostrano l'effettivo recupero del secondo stadio e la disposizione delle varie unità. Elon Musk ha confermato che i dati raccolti, anche prima del recupero, sembrerebbero mostrare progressi incoraggianti per lo scudo termico composto da piastrelle ceramiche isolanti e da uno strato inferiore di materiale ablativo.

Durante la conferenza con gli investitori e gli azionisti di SpaceX, lo stesso Musk ha dichiarato "vogliamo dare un'occhiata da vicino alla Ship che attualmente galleggia nell'oceano. Tutte le indicazioni dai dati e dall'ispezione visiva suggeriscono che abbiamo risolto il problema dello scudo termico, che è senza dubbio il problema più grande in assoluto. Questo non significa che non apporteremo miglioramenti allo scudo termico; non vediamo alcun ostacolo tecnico per raggiungere la riusabilità completa e rapida".

Un'altra dichiarazione interessante è quella relativa a Flight 14 (previsto tra la fine di agosto e l'inizio di settembre). Questa sarà la prima missione orbitale di Starship e verranno impiegati Ship 41 e Super Heavy Booster 21 (attualmente in fase di completamento). A causa dei problemi del primo stadio, Super Heavy non verrà recuperato, mentre è stato ulteriormente confermato che Ship 41 sarà invece catturata da Mechazilla per la prima volta.

Starship rilascerà anche i primi satelliti Starlink V3 che saranno effettivamente inseriti all'interno della costellazione mentre nel caso di quelli di Flight 13, la loro vista operativa è stata di poche decine di minuti essendo una traiettoria suborbitale. Nel corso dei prossimi mesi, quando saranno operativi sia Pad 1 di Starbase che i due pad della Florida ci sarà la possibilità di recuperi multipli, sia del primo che del secondo stadio.

Elon Musk sembra fiducioso sulla capacità di lancio rapida di Starship, tanto da annunciare come tra un anno ci sarà un lancio al giorno del nuovo vettore riutilizzabile, sia per le missioni delle agenzie federali (NASA, DoW, etc.) ma anche per altri clienti e per i programmi come Starlink e Starmind.