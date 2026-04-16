Starship: SpaceX ha completato lo static fire di Super Heavy Booster 19

Nelle scorse ore SpaceX ha completato con successo uno static fire di Super Heavy Booster 19, il primo stadio di terza generazione di Starship. La società sta puntando a eseguire il dodicesimo lancio entro la prima metà di maggio.

Dopo le prime problematiche legate al nuovo hardware di terza generazione (V3), SpaceX sembra voler recuperare il tempo perso ed effettuare il dodicesimo lancio del grande razzo spaziale riutilizzabile Starship nella prima metà di maggio. Solo poche ore fa è stato eseguito uno static fire dello stadio superiore Ship 39 (con tre motori Raptor 3 atmosferici e tre motori Raptor 3 ottimizzati per il vuoto) con risultati che sembrano essere promettenti in vista di un futuro lancio.

First 33-engine static fire for Super Heavy V3 pic.twitter.com/m3swZHF7iQ — SpaceX (@SpaceX) April 16, 2026

La società di Elon Musk era già pronta anche a eseguire uno static fire anche di Super Heavy Booster 19 che utilizza 33 motori Raptor 3 atmosferici. Inizialmente SpaceX aveva utilizzato una configurazione non completa per i propulsori così da provare sia l'hardware che i sistemi di terra non rischiando di distruggere propulsori nuovi. Inoltre bisogna ricordare che per questo lancio sarà impiegato per la prima volta il Pad 2 di Starbase (Boca Chica, Texas). Con così tante incertezze la cautela della società è del tutto normale.

Starship: Super Heavy ha completato lo static fire

Nella nottata appena trascorsa (ora italiana) Super Heavy Booster 19 ha eseguito uno static fire completo con i 33 motori Raptor 3 mostrando le potenzialità dei propulsori che dovrebbero garantire una maggiore spinta, un migliore impulso specifico ma anche una struttura semplificata che va a ridurre la massa dell'hardware riducendo anche le problematiche legate alla protezione termica della parte inferiore del primo stadio.

Ora che sia Super Heavy Booster 19 che Ship 39 hanno completato uno static fire, una volta che i dati saranno ricontrollati e daranno esito positivo, si potrà pensare a un lancio di Starship a inizio maggio. I passi successivi dovrebbero essere un controllo del pad dopo il test, un controllo dell'hardware e infine un WDR così da verificare che tutto sia pronto al lancio inaugurale della terza generazione.

Ricordiamo che questo lancio sarà il primo per l'hardware di terza generazione e che sarà, ancora una volta, suborbitale. Si cercherà di capire se i due stadi sono in grado di completare le operazioni come previsto, potenzialmente non recuperando i componenti che saranno fatti ammarare.

Durante il tredicesimo lancio potrebbe avvenire il recupero di Super Heavy con Mechazilla del Pad 2 mentre con il quattordicesimo lancio si penserà al primo recupero di Ship. Questo segnerà anche il primo lancio orbitale di Starship ma tutto dovrà procedere come previsto, altrimenti ci troveremo di fronte a nuovi ritardi per il programma di SpaceX.

La società statunitense punta a far diventare operativa Starship il prima possibile così da iniziare il dispiegamento dei satelliti Starlink V3 e quindi incrementare sia la sua costellazione che le prestazioni complessive. Ma non è tutto. Infatti questo vettore spaziale sarà la base del futuro lander lunare per le missioni Artemis IV e Artemis V, che riporteranno l'essere umano sulla superficie lunare non prima dell'inizio del 2028.

Un primo test è previsto entro la metà del prossimo anno, con l'utilizzo di una navicella Orion e di un equipaggio umano in orbita bassa terrestre. Successivamente ci dovrebbe essere un altro test con una Starship HLS (Human Landing System) che allunerà senza equipaggio. Infine, ci sarà la missione vera e propria, le cui tempistiche sono però molto incerte a causa delle problematiche da affrontare.