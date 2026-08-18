Starship: prosegue il recupero di Ship 40 da parte di SpaceX, l'obiettivo è riportarla a Starbase in Texas

Negli scorsi giorni SpaceX ha cercato di recuperare il secondo stadio di Starship, Ship 40, utilizzato durante Flight 13. Attualmente lo stadio e le navi di supporto si trovano vicino alle coste dell'Isola di Natale, l'obiettivo è però Starbase.

Alla fine di luglio SpaceX ha lanciato per la tredicesima volta (Flight 13) il razzo spaziale completamente riutilizzabile Starship utilizzando come hardware Super Heavy Booster 20 e Ship 40. Il primo stadio ha avuto un problema e non è riuscito ad ammarare correttamente nel Golfo del Messico mentre il secondo stadio ha svolto tutti gli obiettivi correttamente ed è ammarato dolcemente al largo delle coste dell'Australia. Solitamente i danni riportati dopo il contatto con l'acqua attivavano l'FTS facendo esplodere lo stadio superiore, questa volta però le cose sono andate diversamente.

After approx. 24 days at sea, the SpaceX Recovery team successfully guided Starship to a location just off the coast of Christmas Island. A team of SpaceX engineers is on their way to conduct additional analysis on the vehicle in calmer waters before attempting to return it to pic.twitter.com/h6YYWb0LT5 — SpaceX (@SpaceX) August 18, 2026

Ship 40, il secondo stadio di Starship, è riuscito a resistere al contatto con l'oceano galleggiando per diversi giorni. Sembrava improbabile che potesse resistere per molto tempo e gli ingegneri e le squadre presenti sul posto hanno cercato raccogliere la maggior quantità di dati. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse in alcuni momenti che hanno complicato il recupero, lo stadio e le tre navi di supporto (GO Australis, Normand Ranger e Skimmer Tide) sono riuscite ad arrivare vicino alle coste dell'Isola di Natale.

Alcune immagini del recupero (fonte)

SpaceX ha scritto nelle scorse ore che "dopo circa 24 giorni in mare, il team di recupero SpaceX ha guidato con successo Starship verso una posizione appena al largo della costa dell'Isola di Natale. Un team di ingegneri SpaceX è in viaggio per condurre ulteriori analisi sul veicolo in acque più calme prima di tentare di riportarlo a Starbase".

Il rientro a Starbase (Texas) sarà difficile e non privo di rischi. Per questo SpaceX ha intenzione di continuare a raccogliere informazioni anche nel caso che la situazione dovesse peggiorare. Dopo una prima sosta sull'Isola di Natale, il gruppo di navi si dovrebbe dirigere verso un porto più grande in Australia e a quel punto far intervenire una nave in grado di trasportare Ship 40 a destinazione passando per il Canale di Panama.

Considerando le tempistiche probabili, anche se tutto dovesse andare per il meglio (cosa non scontata considerando le difficoltà di navigare nell'Oceano Pacifico) è molto probabile che Ship 40 possa giungere a Starbase dopo lo svolgimento della missione Flight 14, attualmente prevista per l'inizio di settembre, con data ancora da definire.

Starships heat shield solves one of the hardest structural problems in rocketry: ceramic tiles and 300-series stainless steel expand and contract at completely different rates.



Three mechanisms make it work:



▷ Precision expansion gaps in a hexagonal tessellation tight enough pic.twitter.com/y2KPVxdUMX — Lacey (@LaceyPresley) August 6, 2026

Uno dei punti chiave del successo di Starship passa dallo scudo termico e dalla struttura del razzo spaziale. Lacey Presley (dirigente di SpaceX) ha spiegato alcuni dei "segreti" dello scudo termico di Ship. In particolare come coniugare i tassi di espansione e contrazione differenti delle piastrelle ceramiche e dell'acciaio inossidabile. La forma esagonale e lo spazio ridotto tra le varie piastrelle permette l'espansione del materiale ma non l'ingresso del plasma (quando si raggiungono temperature di 1700°C).

Nella zona inferiore c'è una struttura di fissaggio semirigida che consente di gestire il movimento delle singole piastrelle senza che lo stress meccanico si diffonda ad altre parti dello scudo termico. Infine l'utilizzo di una forma esagonale elimina i percorsi lineari del plasma verso la zona inferiore in acciaio inossidabile riducendo il rischio di surriscaldamento. Ship 40 ha dimostrato un buon livello di resistenza dello scudo termico ma la sfida sarà il rapido riutilizzo.